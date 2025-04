Jornada NesPro e Congresso Internacional de Criadores ocorrerão em junho

Capacitação, conhecimento e comunicação serão ferramentas fundamentais para avançar na atividade pecuária, diante das adversidades climáticas cada vez mais frequentes. A avaliação é dos promotores da XX Jornada NesPro e do Congresso Internacional de Criadores , que será realizado nos dias 17 e 18 de junho, no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre.

O evento, promovido pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro) da Faculdade de Agronomia da UFRGS e pelo Instituto Desenvolve Pecuária, foi lançado nesta quinta-feira (24), na Federação da Agricultura do Estado (Farsul). A programação reunirá especialistas nacionais e internacionais, que vão abordar desde mudanças climáticas, eficiência produtiva e gestão, passando pela saúde humana, e nutrição animal. Um dos destaques será a mesa-redonda com produtores do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai para trocar experiências e debater soluções em um panorama regional.

O coordenador do NesPro, professor Júlio Barcellos, enfatizou a importância da resiliência para os produtores, especialmente os gaúchos, diante dos desafios climáticos e conjunturais.

“As soluções exigirão adaptações, inclusive na escolha da raça, que deve ser cada vez mais compatível com o nosso clima”, comentou.

Para a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antonia Scalzilli, em momentos de crise existem grandes oportunidades, e esse é o momento de projetar um futuro mais positivo para a pecuária. Segundo ela, o pecuarista gaúcho precisa avançar na gestão, na organização dos números da propriedade, para ficar menos suscetível às questões conjunturais.

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, mencionou a importância da pecuária para o equilíbrio da atividade rural no Rio Grande do Sul.

“Estamos enxergando esse evento com otimismo para enfrentar e discutir a pecuária como uma das soluções para os problemas gaúchos”.