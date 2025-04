Exportações de carne de frango do RS crescem 13% no primeiro trimestre

As exportações gaúchas de carne de frango, processadas e in natura, aumentaram 13% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 191,2 mil toneladas embarcadas, contra 169,4 mil toneladas de janeiro a março de 2024. O mês de março puxou a alta dos negócios com o mercado externo, com crescimento de 11,4%. Em volume, 63,2 mil toneladas contra 56,7 mil exportadas em 2024. As informações são da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).



A boa performance das relações comerciais da carne de frango gaúcha repercutiu na receita. O primeiro trimestre do ano subiu 12,5%, o que significa US$ 340,9 milhões de faturamento frente ao total de US$ 302,9 milhões em negócios fechados no ano passado. Março também foi de ampliação no faturamento, com US$ 110,9 milhões versus US$ 104 milhões na mesma época de 2024.

O presidente executivo da Organização Avícola do RS (Asgav/Sipargs), José Eduardo dos Santos, esclareceu os fatores que incidiram no ambiente de compra e venda internacional, ocasionando um cenário positivo para o setor avícola gaúcho.

“Mesmo com o embargo mantido pela China, Chile e outros países de menor participação nas exportações avícolas, o Estado registrou crescimento. Porém, é de extrema importância a retomada para estes mercados que tem um histórico de longa preferência pela carne de frango produzida no RS”, ressaltou.



Santos, ainda, enfatizou que o faturamento cresceu devido à valorização da carne de frango no mercado externo, alta procura pela proteína produzida no RS, ocorrência de Influenza Aviária em muitos países, as crises na Europa e Oriente Médio e também os reflexos das tarifas americanas que movimentam os mercados e as cotações.



Apesar do aumento das exportações, o setor avícola gaúcho ainda enfrenta dificuldades com prejuízos das enchentes em 2024, com os impactos do caso de Newcastle e ainda a perda de competitividade no mercado interno gaúcho.



Já os embarques nacionais totalizaram 476 mil toneladas em março, volume 13,8% superior ao registrado no mesmo mês de 2024, quando foram embarcadas 418,1 mil toneladas. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), com base em números da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).



A receita também registrou desempenho positivo, alcançando US$ 889,9 milhões, valor 18,5% maior em relação aos US$ 751,3 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior. Com esse resultado, o setor acumula no primeiro trimestre de 2025 um total de 1,38 milhão de toneladas exportadas, número 13,7% acima do volume embarcado nos três primeiros meses de 2024, com 1,22 milhão de toneladas. Em receita, o crescimento é ainda mais expressivo, com US$ 2,58 bilhões obtidos no período, frente a US$ 2,14 bilhões em igual intervalo do ano passado – alta de 20,8%.



Entre os principais destinos de exportação em março, a China manteve a liderança, com 46,4 mil toneladas – volume 19,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2024.