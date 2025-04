Eduardo Leite promete proposta 'viável' para enfrentar endividamento agrícola

propostas que deverão ser protocoladas junto ao Ministério da Fazenda para contribuir na busca por soluções urgentes e efetivas de enfrentamento aos efeitos das perdas sucessivas registradas pelos produtores rurais gaúchos. A fala, em O governador Eduardo Leite anunciou que o Piratini está construindo duasque deverão ser protocoladas junto ao Ministério da Fazenda para contribuir na busca porde enfrentamento aos efeitos das perdas sucessivas registradas pelosgaúchos. A fala, em vídeo no Instagram , ocorreu na quarta-feira, dia seguinte à reunião realizada em Brasília entre representantes da pasta e do agronegócio do RS.

No encontro, o secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello e o subsecretário de Política Agrícola, Gilson Bittencourt, sinalizaram de que a suspensão do pagamento da parcela dos financiamentos que vence em abril dependerá de uma análise aprofundada da dívida. E que não contemplará todos os contratos.

Leite quer apresentar propostas com dois focos. Um deles na reestruturação de dívidas do produtor agrícola do Estado com o uso do Fundo Social Federal, para dar um alívio imediato. Outro na estruturação de uma linha de crédito (ou fundo de investimento específico) para estímulo à irrigação. O governador ressaltou que o Piratini irá trabalhar em parceria com as entidades ligadas ao setor para acelerar o levantamento das perdas e apresentar o estudo à União. E salientou que "não se trata de perdão", mas de criar condições para que os produtores se recuperem e sigam impulsionando a economia.

"Apesar da disposição do governo federal em dialogar, a sinalização de que a suspensão das cobranças vai ser limitada e condicionada a novos diagnósticos não atende a urgência do nosso Estado. (...) Nós sabemos que diagnósticos são importantes, mas a urgência é ainda maior", afirmou.

Nos últimos anos, o RS tem enfrentado uma sequência de estiagens severas que comprometem fortemente a estabilidade econômica do Estado. De 2020 a 2024, o Estado enfrentou reiteradas perdas econômicas no segmento, incluindo a estiagem e as enchentes, o que vem exaurindo sua poupança e demandando uma redefinição estratégica para o setor.

Na próxima terça-feira (22), em Porto Alegre, a Federação da Agricultura do Estado (Farsul) irá promover uma reunião com os agentes financeiros para discutir o tamanho e o perfil do endividamento do agro no Rio Grande do Sul, atendendo a demanda do Executivo federal. O encontro, que contará com a participação do presidente da entidade, Gedeão Pereira, diretores, e do economista-chefe, Antonio da Luz, dará continuidade às tratativas iniciadas na sede do Ministério da Fazenda em 15 de abril. Na ocasião, também serão discutidos critérios de elegibilidades para um eventual processo de securitização ou outra medida governamental que venha a ser adotada.