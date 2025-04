Azeite extravirgem gaúcho testa mercado de luxo das Ilhas Maldivas

Um mercado ainda pouco explorado pelos produtores de azeite extravirgem brasileiros começa a ser testado com maior vigor pelo Olivas de Gramado em 2025. A empresa estabeleceu uma parceria com a Unan Trading, especializada na exportação de produtos alimentícios premium para o setor de hospitalidade internacional, e enviou cerca de 80 litros de blends produzidos no lagar para serem saboreados por clientes de um resort de luxo e do Maldives Islamic Bank, no arquipélago das Maldivas, no Oceano Índico.

Em duas operações, uma no início do ano e outra despachada na quarta-feira (16), foram exportadas 310 embalagens de 255 ml, de 10 diferentes tipos de azeite, além de kits de 30 ml com infusões aromáticas de Herbs de Provence e de Limão Siciliano. No resort, os produtos ficarão nas mesas do restaurante, para degustação dos frequentadores do local. E a ideia, claro, é conquistar esse público selecionadíssimo para vendas pelo e-commerce da empresa.

LEIA MAIS: Olivicultores querem compensação por isenção fiscal ao azeite importado

"O Olivas de Gramado dá um importante passo, dentro do processo de expansão da distribuição dos nossos azeites nos mercados de luxo, sendo as Maldivas uma vitrine extraordinária para os nossos produtos", avalia o azeitólogo e sócio do Olivas, André Bertolucci.

Para dimensionar os mercados, basta comparar. No Brasil, a embalagem de 255 ml do Terroir Serrano, selecionado entre os 10 melhores do Brasil e cinco melhores do RS em 2024, tendo conquistado destaque internacional, é vendido por cerca de R$ 100,00 ao consumidor final. Para o público das Maldivas, o produto pode tranquilamente ser comercializado por cerca de US$ 30,00 (R$ 176,00 na cotação atual).

“Junto com os kits de 30 ml, enviamos dicas de harmonização com diferentes tipos de azeite. Temos azeites com sabor de chocolate, limão-bergamota com baunilha, limão siciliano, com ervas e defumado, entre outros. Cada um combina melhor com saladas, carnes vermelhas, frutos do mar, massas, risotos, doces, e por aí vai. Isso proporciona uma experiência ainda melhor ao consumidor”, acrescenta.

Para o CEO da Unan Trading, o turco-brasileiro Ata Tolga Unan, o negócio com o Olivas de Gramado é um marco na introdução do azeite de oliva artesanal de alta qualidade do Brasil ao setor de hospitalidade de luxo em um dos destinos de resort mais prestigiados do mundo.

"Ao introduzir o Olivas de Gramado neste mercado, não estamos apenas destacando a excelência do Brasil na produção de azeite de oliva extravirgem, mas também elevando a experiência gastronômica dos hóspedes internacionais que buscam produtos premium e de origem sustentável. As Maldivas abrigam alguns dos resorts mais luxuosos do mundo, onde a qualidade dos ingredientes é fundamental", observa Unan.

Conhecidas por seus resorts de alto padrão e gastronomia de classe mundial, as Maldivas representam um mercado emergente para a importação de alimentos de qualidade. Com uma crescente demanda por ingredientes premium e sustentáveis, o azeite de oliva extravirgem e infusões aromáticas do Olivas de Gramado é uma adição às opções gastronômicas da região.

“Esse movimento acompanha nossa expectativa de ampliação da capacidade produtiva, atualmente em 30 toneladas de azeitonas e 3 mil litros de azeite anuais, que pode triplicar num intervalo de três a cinco anos. Nesta safra, tivemos um rendimento cerca de 25% superior à anterior nos 29 hectares do olival. Essa exportação é um pequeno passo, mas acreditamos em negociações exponencialmente maiores num futuro próximo, quando pretendemos estar também em lojas especializadas dos Estados Unidos”, explica Bertolucci.

Para isso, a empresa gaúcha já desenvolve uma análise de pontos estratégicos para venda na América. E planeja fazer uma visitação in loco no segundo semestre para apresentar seus produtos. O azeitólogo do Olivas de Gramado vê com bons olhos a formação de um modelo cooperado de produção, aproveitando a estrutura do lagar do Olivas de Gramado para processar frutas de outros produtores e colocá-las no mercado na forma de azeite extravirgem. Assim, o RS ganharia escala de produção para fincar pé em outros mercados.

“O diferencial do azeite extravirgem brasileiro é a qualidade superior em relação a muitos produzidos lá fora. Isso porque aqui usamos entre 9% e 10% do sumo extraído das olivas, enquanto em outros países o percentual varia entre 14% e 16%, o que resulta em maior volume, com menor custo. Mas fizemos a opção pela qualidade”.



Parceria assegura entrega de produtos frescos e de alta qualidade no sul da Ásia





A escalada da Olivas de Gramado no mercado internacional ganha potência com o apoio estratégico da Unan Trading. O foco da empresa não está no volume, mas na curadoria. E, com raízes no setor de hospitalidade, tem uma perspectiva privilegiada sobre os desejos e desafios enfrentados por resorts de alto padrão. Aproveitando esse conhecimento, a Unan se concentrou na otimização de suprimentos e logística como chave para desbloquear o apelo internacional dos produtos brasileiros.

A empresa oferece iguarias brasileiras sob medida para profissionais da hotelaria, garantindo que todos os produtos sejam entregues frescos, mantendo uma rigorosa cadeia de frio desde a origem até o destino. Para os resorts das Maldivas, isso se traduz em uma vantagem competitiva. A incorporação desses produtos brasileiros exclusivos eleva a experiência dos hóspedes, diferenciando-os no sempre concorrido mercado de luxo.