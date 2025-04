Subcomissão que avaliará uso de herbicidas define relator e cronograma

Foi instalada nesta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Subcomissão para discutir, alterar ou criar legislações que tratam sobre a aplicação de herbicidas hormonais nas cadeias produtivas gaúchas. Proponente da Subcomissão, o deputado Elton Weber (PSB) foi escolhido presidente, o deputado Adão Preto Filho (PT) vice-presidente e o deputado Adolfo Brito (PP) relator. Além da instalação, houve a definição do cronograma de reuniões de trabalho a serem realizadas com o objetivo de ouvir agricultores, entidades, órgãos de fiscalização, pesquisa, assistência técnica e indústrias sobre os problemas ocasionados pelo uso errôneo dos herbicidas que potencializam à deriva, prejudicando, especialmente, a produção de frutas. “Nosso objetivo é encontrar soluções que resguardem a diversificação produtiva do Estado e assegurem respeito ao direito de produzir de cada agricultor. Este assunto não é apenas um problema de produtores, mas sim de todos os envolvidos com as cadeias produtivas do Estado”, reafirmou Weber.