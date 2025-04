Comitiva gaúcha discute renegociação das dívidas com Ministério da Fazenda nesta terça-feira

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, receberão nesta terça-feira (15), em Brasília, uma comitiva com representantes do agronegócio gaúcho para tratar sobre a renegociação das dívidas do setor. Eles foram designados pelo ministro Fernando Haddad, que deveria participar, mas acabou adiando o encontro para o dia 23, em virtude de um compromisso com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As propostas em pauta são a apresentada pelo governo do Estado, de uso de recursos do Fundo Social para suportar o alongamento do prazo de pagamento, e de securitização das dívidas. A suspensão da cobrança das parcelas com vencimento em abril e o adiamento até outubro também é considerada fundamental para viabilizar a construção de uma solução e o encaminhamento de todas as etapas no Congresso Nacional e no Executivo.

A reunião, agendada para o final da manhã, deverá contar com as presenças de Gedeão Silveira Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), e Ruy Silveira, da assessoria econômica da entidade. Também participarão representantes da Organização das Cooperativas do RS (Ocergs), da Aprosoja-RS, das associações das Empresas Cerealistas do RS (Acergs) e do Brasil (Acebra), da Federação das Associações de Arrozeiros do RS (Federarroz), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag-RS) e da Federação das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro-RS). Ainda, parlamentares da Assembleia Legislativa gaúcha e os senadores Luis Carlos Heinze (PP/RS) e Hamilton Mourão (Republicanos).