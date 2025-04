Federarroz indica que panorama do mercado de arroz deve mudar nas próximas semanas

Apesar da preocupação com relação ao atual momento dos preços pagos pela saca de 50 quilos de arroz, a safra 2024/2025 tem se mostrado com níveis bons de produtividade, que são necessários para poder enfrentar o alto custo de produção. A avaliação é do presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho.



Segundo o dirigente, apesar da questão dos preços, alguns fatores com relação à diminuição da safra norte-americana de arroz, entre 10% e 15%, podem ajudar a trazer uma competitividade melhor para o produto. "Além disso, a baixa qualidade observada no cereal colhido no Norte do Brasil é outro fator que pode fazer aumentar a procura por produto oriundo do sul do Brasil", pondera.

No mercado externo, conforme Velho, há demanda confirmada de países como Nicarágua, Panamá, México e Costa Rica, que devem garantir um bom volume de comercialização no porto. "Como destaque a Costa Rica, que deve confirmar uma compra acima de 200 mil toneladas entre os meses de abril e junho de produto brasileiro", salienta.



O presidente da Federarroz reforça também que um volume melhor de soja colhida este ano em áreas de arroz deve ajudar para que o produtor tenha uma alternativa de comercialização e possa regrar melhor a oferta de arroz no mercado. "O produtor tem que ter consciência que se vende arroz quando o mercado está comprador ou quando o mercado está comprando, ao invés de ofertar quantidades grandes quando o mercado está sem liquidez. É preciso muita cautela nessa hora", adverte.



