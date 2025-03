JBS anuncia plano de investimento de US$ 100 milhões para fábricas no Vietnã

A JBS anunciou neste sábado (29) um investimento de US$ 100 milhões para a construção de duas fábricas no Vietnã. Segundo nota da empresa, o movimento visa expandir sua presença na região e fortalecer sua posição no mercado global. As plantas serão responsáveis pela produção de carne bovina, suína e de aves, e utilizarão, principalmente, matérias-primas importadas do Brasil, destinadas a abastecer o mercado vietnamita e de outros países do Sudeste Asiático.

O acordo foi formalizado na madrugada deste sábado por meio de um, representado pela Northern Investment Promotion, Information and Support Center (NIPISC), e pelo Sao Do Group, responsável pela gestão Parque Industrial e Não Tarifário Nam Dinh Vu. "A iniciativa está alinhada com as metas de desenvolvimento socioeconômico do país, que busca aumentar a produção local e expandir sua participação no comércio internacional de carne", disse o comunicado."As novas fábricas no Vietnã não serão apenas uma expansão de capacidade produtiva, mas um investimento com propósito: gerar valor para a economia local, criar empregos qualificados, contribuindo para a segurança alimentar em todo o Sudeste Asiático. Estamos investindo no futuro, com foco em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento", disse o presidente da Friboi, Renato Costa, destacando o aporte como umO plano prevê que a primeira fase do projeto será instalada no Khu công nghiêp Nam Ðình Vu, onde será construído um, abrangendo atividades de pré-processamento, corte e embalagem. Já para a segunda fase, localizada no sul do Vietnã, o memorando estima que será realizada dois anos após o início das operações da primeira unidade e contará com infraestrutura semelhante, incluindo novo centro logístico e planta de processamento.Com o plano de abertura das duas fábricas, a c, além de promover programas de treinamento técnico e transferência de tecnologia para os trabalhadores vietnamitas.