Colheita do arroz atinge 51,66% da área semeada no Rio Grande do Sul

A colheita do arroz no Rio Grande do Sul já atingiu 51,66% da área semeada, totalizando 501.276,67 hectares colhidos. As informações são do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

A Fronteira Oeste segue liderando a colheita, com 71,41% da área semeada já colhida, seguida pela Planície Costeira Externa com 61,41%, Planície Costeira Interna com 53,25%, Campanha com 40,91%, Região Central com 34,76% e Zona Sul com 31,92%.



Segundo Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga, o clima tem favorecido a colheita e oferecido aos produtores uma janela diária de muitas horas de trabalho, permitindo o avanço da colheita. "A Zona Sul é a regional que mais avançou proporcionalmente na colheita. Foi a última regional a iniciar o plantio e consequentemente a última a dar inicio a colheita, porém ela tem avançado rapidamente em razão de toda a organização e mecanização dos produtores da região", avalia o agrônomo, destacando que a safra deve se estender durante o mês de abril e possivelmente no mês de maio.



Os dados sobre a colheita do arroz são coletados e divulgados semanalmente pelo Irga, por meio da plataforma Safra, que oferece informações sobre o andamento da semeadura e da colheita. A plataforma é alimentada pelos 37 escritórios do Irga distribuídos em todas as regiões arrozeiras do Estado.