Agricultores movimentam primeiro dia de Expoagro Afubra

Ana Stobbe, de Rio Pardo

Com um movimento ainda pulverizado, mas com a tendência de aumentar nos próximos dias, agricultores visitaram os estandes da Expoagro Afubra nesta terça-feira (25). A feira, que se estende até a sexta-feira (27), acontece em Rio Pardo, mas movimenta agricultores de todas as regiões do Estado – e até mesmo de fora do RS.



André Carlos Becker, de 39 anos, já é frequentador da feira há alguns anos. O agricultor produz milho e soja no município de Venâncio Aires e diz notar uma expansão da Expoagro ao longo das edições. Seu objetivo ao longo do dia foi focado em aprimorar a produção, principalmente, após a lavoura ter sido atingida por repetidas estiagens. "Estamos vendo variedades de sementes que aguentam mais a seca e que sejam resistentes a doenças”, explicou.

LEIA MAIS: Expoagro Afubra é aberta com pedidos de apoio e críticas ao governo

Aos 62 anos, Márcia Radtke considerou que “a cada ano a mostra melhora” e que “sempre tem alguma coisa nova para olhar”. Junto ao marido, ela aproveitou o dia para passear e também para fazer negócios. Produtores de fumo e soja na cidade de Vera Cruz, o casal conseguiu ficar ileso dos últimos eventos climáticos. “Queremos aproveitar e adquirir novos conhecimentos”, acrescentou Márcia.



“Nem me lembro em quantas edições já viemos, acho que em todas”, confessa Marisa Klein, de 48 anos, acompanhada da família. Além do cultivo de fumo e soja com foco no comércio, cultivam alimentos e criam animais para a subsistência. No município de Segredo, eles foram impactados pela recente estiagem que afeta o Estado. A recuperação da lavoura tem ocorrido, mas tem gerado um aumento nos gastos com a produção, avalia Marisa, que reclama da falta de auxílios governamentais para os atingidos. No entanto, na feira, tem buscado algumas soluções para melhorar a produtividade. Desta vez, a procura foi por máquinas agrícolas.



Não apenas gaúchos acompanharam o evento. Jucelia Vargas da Cunha Bittencourt, de 61 anos, veio de Santa Rosa do Sul, no estado de Santa Catarina, para prestigiar a Expoagro Afubra pela segunda vez. “Estivemos em 2019, mas agora a feira aumentou muito e está com uma nova visão. Tudo que se procura se encontra aqui”, avalia.



Neste primeiro dia, toda a programação transcorreu conforme o previsto. “A feira deste ano é a edição dos 70 anos da Associação dos Fumicultores do Brasil, então é uma edição muito especial. Para nós, a expectativa é muito boa, enchemos o parque com 526 expositores”, celebra o coordenador geral da Expoagro Afubra, Marco Antonio Dornelles.