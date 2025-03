Parceria do Sistema Fiergs com indústrias e prefeituras amplia unidade do Senai em Horizontina

“Essa parceria é música para os meus ouvidos. Minha gestão busca exatamente isso: reter e capacitar talentos, aumentando a competitividade das indústrias e alcançando todas as regiões. Hoje, 95% das indústrias do Rio Grande do Sul têm menos de 50 funcionários. Essas são as empresas que estamos empenhados em atender”, afirmou o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, na cerimônia de assinatura do termo de cooperação com prefeituras ligadas à Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste do RS (Amufron) e indústrias da região.

O objetivo é ampliar a unidade do Senai-RS em Horizontina. A unidade está instalada no Memorial da Evolução Agrícola - MEA que pertence ao Instituto John Deere, empresa que também integra a parceria.

“A união de esforços é importante neste momento em que temos escassez de mão-de-obra. Traremos mais serviços do Sistema FIERGS para perto das indústrias, contribuindo para a competitividade, a inovação e a atração e retenção de talentos, que são pilares da nossa gestão”, destaca Bier.



A diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, lembrou a importância do Senai nos municípios. “Recebo muitas pessoas que dizem que o Senai mudou a sua vida. E nosso papel é importante pois mudamos o futuro das pessoas e o desenvolvimento econômico dos municípios”, destacou ela.

O gerente da John Deere de Horizontina, Everton Silva, falou também da questão social que envolve a unidade. “Tecnologia é importante, mas nunca vai substituir as pessoas que têm conhecimento”, ressaltou.

O prefeito de Horizontina, Jones Jehn da Cunha, que discursou em nome dos 21 prefeitos que integram a parceria, ressaltou que a região conta com 1.200 indústrias que geram mais de 18 mil empregos diretos. “Aqui temos uma grande oportunidade para todos, comunidades, indústrias e prefeituras”, sentenciou.

A cooperação busca fortalecer as indústrias da região, atendendo a objetivos da atual gestão da Fiergs, que incluem interiorização e apoio aos pequenos e médios empreendimentos. Serão viabilizadas ações de educação para o trabalho e para a cidadania, assistência técnica e tecnológica, qualificação de profissionais e líderes, entre outras.

A ampliação física da unidade, que dobrará de tamanho, abre oportunidade para a oferta de outros serviços do Sistema Fiergs, além dos já estabelecidos, como curso técnico noturno, aprendizagem técnica, consultoria tecnológica, programas de qualificação como o Brasil Mais Produtivo, gestão de treinamentos, integração empresa/escola e atendimento de formação executiva. Além do aumento no número de salas de aula, haverá uma oficina a mais e uma área para o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS).

Os municípios que deverão integrar a parceria são Horizontina, Alecrim, Alegria, Boa Vista do Buricá, Campina das Missões, Cândido Godói, Crissiumal, Dr. Mauricio Cardoso, Independência, Nova Candelária, Novo Machado, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera Cruz, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, Senador Salgado Filho, Três de Maio, Tucunduva e Tuparendi.