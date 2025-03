Roberto Rodrigues recebe homenagem do Sistema Ocergs na Expodireto

O ex-ministro da Agricultura e ex-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) Roberto Rodrigues foi homenageado na segunda-feira (10), durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. A solenidade, conduzida pelo presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite, e do presidente da feira, Nei César Mânica. As informações são da Ocergs.

Na ocasião, Rodrigues, considerado a maior autoridade em cooperativismo nas últimas décadas, recebeu do dirigente da Ocergs um quadro cuja arte simboliza a conexão global das cooperativas e seus efeitos duradouros em diversas esferas da sociedade.

“Não poderíamos deixar de homenagear esse grande semeador de ideias do cooperativismo, não só do Brasil, mas do mundo. Você sempre foi um exemplo para todos nós. Tenho certeza que, mirando o seu exemplo, vamos crescer cada vez mais", destacou Hartmann.

Rodrigues, que também é embaixador especial para o cooperativismo da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), retribuiu o gesto e ressaltou a importância das cooperativas como instrumento de garantia da paz na medida em que o modelo defende o equilíbrio e a inclusão. O governador Eduardo Leite reconheceu a pujança do sistema cooperativista — que representa cerca de 14% do PIB gaúcho — e aplaudiu o exemplo das cooperativas quanto aos princípios de união e integração.

“Que possamos entender que, como sociedade, precisamos trabalhar juntos, e o sistema cooperativo, sem dúvidas, dá lições muito importantes nesse sentido”.

Mais cedo, no discurso de abertura da feira, Leite fez questão de citar o Ano Internacional das Cooperativas. “O sistema cooperativo, não apenas na produção agrícola, mas também em outros setores, como na distribuição de energia, é nosso parceiro para desenvolver o nosso estado.”



Ano Internacional das Cooperativas

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2025 o Ano Internacional das Cooperativas, uma oportunidade para que o mundo inteiro conheça mais sobre o cooperativismo e como esse modelo de negócio transforma a vida das pessoas e comunidades com empreendimentos coletivos que produzem de forma justa e sustentável. O papel do Sistema Ocergs na promoção do cooperativismo no Rio Grande do Sul envolve ações de comunicação, engajamento e eventos, com foco em destacar o impacto positivo das cooperativas e ampliar a visibilidade do modelo de negócio.