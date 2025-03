Estiagem e calor elevado causarão diminuição da safra gaúcha de soja

Produtores de soja gaúchos deram início, na última semana de fevereiro, à colheita da oleaginosa, de olho no tempo e nos prognósticos para a atual safra. Embora incipiente, alcançando apenas 1% dos 6,8 milhões de hectares estimados pela Emater/RS, o trabalho nas lavouras já permite vislumbrar que as 21,6 milhões de toneladas inicialmente projetadas, com rendimento médio de 3.179 quilos por hectare (63,5 sacas), mais uma vez sofrerão revisão para baixo.

A falta de chuvas ao longo do mês de janeiro e também em boa parte de fevereiro em diversas regiões do Estado vem afetando a produtividade, podendo chegar, em alguns pontos, a 10 sacas por hectare. Conforme a Emater, em grande parte do RS, as precipitações irregulares e as elevadas temperaturas têm causado a morte prematura de folhas, a queda de vagens e a formação heterogênea dos grãos.

Em áreas mais afetadas pela estiagem, como no centro-oeste gaúcho, observa-se a ausência de fechamento das entrelinhas e predomínio de haste única nas plantas, sem ramificações laterais. Já onde as chuvas foram mais expressivas, especialmente na área leste, as lavouras apresentam potencial produtivo satisfatório, mas necessitam de umidade para a completa formação dos grãos.

Um novo levantamento sobre as condições das lavouras está em andamento pelos técnicos da autarquia, e a nova estimativa de safra será divulgada durante a 25ª Expodireto Cotrijal, que ocorrerá de 10 a 14 de março, em Não-Me-Toque.



Já na área de cobertura da Cooperativa Tritícola Caçapavana Ltda. (Cotrisul), com sede em Caçapava do Sul, a projeção é de uma quebra de 30% a 40% no potencial máximo das lavouras, que gira entre 60 sacas e 65 sacas por hectare. São 280 mil hectares semeados com soja por 600 associados em 13 municípios da Região Central, que deverão resultar em uma produtividade média de 35 a 50 sacas por hectare, avalia o gerente do Departamento Técnico da entidade, Fábio Rosso.

Segundo o agrônomo, 10% das lavouras foram semeadas com cultivares de ciclo curto. E, das áreas colhidas, boa parte registrou morte precoce das plantas por conta da falta de chuva e do calor elevado ainda no início de dezembro.

Nos outros 90%, porém, plantados com sementes de ciclo médio e longo, a sinalização é de bom potencial produtivo. Na Granja RT, do produtor Renato Tolfo, na localidade de Seival, a lavoura apresenta aspecto regular, com expectativa 40 a 45 sacas por hectare.

Apesar das dificuldades, essa deve ser uma das melhores colheitas das últimas seis safras, lembra Rosso. A média geral foi de 15 sacas na safra 2019/2020. Na seguinte, chegou a 50 sacas, mas nas duas seguintes houve queda para 26 sacas. E, no ano passado, com efeito das chuvas intensas, 29 sacas.

"A média geral que projetamos agora iguala os custos de produção. O problema é o endividamento dos anos anteriores”, observa o agrônomo.

Gerente de uma das lavouras do Grupo La Trinidad, com 700 hectares da cultura na localidade de Santa Bárbara, em Caçapava, Emerson Wendt está mais otimista para o resultado final da safra a partir das perspectivas de precipitação em março. O mês é considerado, literalmente, um divisor de águas para a performance da soja na região, cujo plantio tradicionalmente ocorre mais tarde e a colheita está prevista para o início de abril.

“Hoje (28/2) choveu 10 milímetros. Se sivermos precipitação também por volta dos dias 10 e 20 de março, com 20 a 30 milímetros, podemos chegar a 45 ou 50 sacas de soja por hectare, acima da nossa média, de 42 sacas. No ano passado, vínhamos bem, mas as chuvas no período de colheita derrubaram a produtividade para 1,8 mil quilos por hectare (36 sacas)”.

Ele projeta que a média possível para este ano ajudaria a dar algum lastro financeiro ao negócio. “Se confirmarmos 45 a 50 sacas, voltamos para o jogo. Temos um passivo baixo, porque nossa lavoura é enxuta. Adotamos um perfil mais conservador, cauteloso, para não aumentar o nível de endividamento e para termos mais tranquilidade”, conta Wendt.