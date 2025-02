Área de plantio de arroz aumenta no RS

O Instituto Rio Grande do Arroz apresentou na manhã desta terça-feira (17) os dados da semeadura da safra 2024/2025. A divulgação ocorreu durante coletiva com jornalistas realizada no Auditório Frederico Costa durante a 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão, com a presença do presidente da autarquia, Rodrigo Warlet Machado, da diretora técnica, Flávia Miyuki Tomita, do gerente da Assistência Técnica e Extensão Rural, Luiz Fernando Siqueira, da meteorologista, Jossana Cera, técnicos do Irga, autoridades e imprensa.A área total semeada com arroz no Estado foi de 970.194 hectares, com um aumento de 7,8% em relação à safra passada (69.991 ha). Todas as regiões do Estado registraram aumento da área semeada: Fronteira Oeste 8,61%, Campanha 7,58%, Zona Sul 8,91%, Região Central 4,82%, Planície Costeira Externa 6,33% e Planície Costeira Externa 8,69%.Entre as cultivares, a IRGA 424 RI segue liderando, com 54,47% do total. Outro cultivar do instituto, a IRGA 431 CL, com 7,57%. Ao todo, o Irga responde por 63,09% das cultivares semeadas no RS (612.095 ha).Já a área plantada de soja é de 364.296 hectares, redução de 13,72% (57.914 há) em comparação ao último ano. As regiões que registraram redução foram: Fronteira Oeste -47,41%, Zona Sul -27,18%, Planície Costeira Externa -21,21%, Planície Costeira Interna -14,77%. Já a região da Campanha e Central registraram aumento, 0,21% e 100,63%, respectivamente.De acordo com a diretora técnica, em safras anteriores as publicações dos levantamentos da semeadura encerravam em dezembro, no entanto, a safra 2024/2025, em função da reconstrução de algumas áreas atingidas pelas enchentes, a semeadura se entendeu no mês de dezembro, inclusive em janeiro em algumas regiões.Os levantamentos foram encerrados no dia 6 de janeiro, mas muitos produtores, em especial da região Central, continuaram com o plantio.Segundo o presidente do Irga, devido a capilaridade da autarquia e trabalho dos técnicos junto aos produtores, mesmo as áreas semeadas após o período de coleta de dados, foram consideradas no levantamento final da semeadura, tornando as informações precisas."Apesar das dificuldades enfrentadas no último ano, os produtores mostraram resiliência e capacidade de superar as dificuldades, demonstrando, mais uma vez, que os produtores gaúchos estão comprometidos em garantir o arroz no prato dos brasileiros", afirma Tomita.