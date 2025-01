Raça Holandesa aumenta em mais de 25% número de registros em 2024 no Rio Grande do Sul

Os números da raça holandesa em 2024 apresentaram crescimento na parte de registros e no controle leiteiro. Após um ano desafiador, as metas foram atingidas a partir do trabalho de todos os envolvidos na cadeia. O número de animais registrados no ano passado teve um aumento de 25,90%, chegando em 12.782 contra 10.152 em 2023. Com a nova atualização do regulamento ocorrida em março passado, o aumento no número de exemplares Puro de Origem (PO) registrados foi significativo. Passou de 1.511 em 2023 para 5.167 em 2024, uma elevação de 241,95%.



No controle leiteiro, 6.130 animais de 93 produtores foram inscritos no Serviço. Portanto, o número total de animais da raça holandesa controlados em 2024 ficou em 73.560. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, elogia o trabalho dos produtores, dos técnicos, dos funcionários e de todos os envolvidos com a entidade. "Eles não deixaram os serviços caírem, ao contrário, atingiram as metas. Entenderam que, apesar das dificuldades, fazem parte de uma atividade que é contínua", afirma.

Segundo Tang, não é possível relaxar com o gado porque o preço a ser pago vem a médio e longo prazo. "Tive a honra de registrar agora em janeiro de 2025 duas terneiras que só me darão retorno em 2027. A mãe delas foi inseminada a nove meses atrás, quando estávamos saindo de abril para maio, e era preciso pensar no futuro inseminando com touros melhoradores para qualificar o rebanho. E este é o serviço da Gadolando, trabalhar o indivíduo", destaca o dirigente, reforçando que gado registrado, "rastreado é". "Portanto, para saber qual a produção de uma vaca, é necessário o controle leiteiro; para saber sob o ponto de vista morfológico, se faz a classificação linear. Todos esses dados devem ser usados para melhorar a próxima geração", observa.



Apesar de não ter ocorrido um aumento nas classificações lineares que atingiram um total de 1.169 animais no ano passado, Marcos Tang ressalta que o foco principal foi atingido, que é "ter novos sócios e mais registros". "Não teremos uma classificação linear e um controle leiteiro oficial se esse animal não for registrado. Esse conjunto de ações é que faz com que o criador veja a Gadolando como uma entidade que o representa junto às demandas políticas, sociais e econômicas do Estado", finaliza.