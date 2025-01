Chuvas no RS: governo liberou R$ 2,5 bilhões para agricultura familiar

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) divulgou, nesta quinta-feira (9), um balanço com as medidas de apoio adotadas pelo governo federal para amenizar os impactos causados pelas enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. De acordo com a pasta, foram disponibilizados mais de R$ 2,5 bilhões para a recuperação da agricultura familiar no Estado.



Esses valores tiveram como destino créditos extraordinários, descontos em dívidas, financiamento emergencial, suporte para recuperação de estradas e habitação.



Apenas para a linha de crédito emergencial, foram cerca de R$ 1,2 bilhão a serem pagos em até 10 anos, com carência de 3 anos e rebate de 30% no valor contratado - limitado a R$ 25 mil em municípios em calamidade pública; e a R$ 20 mil em municípios em situação de emergência.



Segundo o balanço, foram disponibilizados R$ 1,9 bilhão apenas para subvenções que beneficiaram mais de 80 mil mutuários, em meio a mais de 140 mil operações de crédito.



As enchentes de 2024 afetaram 96% do Rio Grande do Sul, deixando 478 municípios em estado de calamidade ou emergência; afetando, de alguma maneira, cerca de 2,3 milhões de pessoas.