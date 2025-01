Colheita de milho para silagem avança com resultados satisfatórios

A colheita de milho para silagem avançou e os resultados de colheita são considerados adequados. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado nesta quinta-feira (02/01), estima-se que 14% da área cultivada foi colhida e 17% estão próximos ao ponto ideal de corte, que corresponde ao estágio de grão farináceo-duro e os colmos verdes, em que o teor de matéria seca da planta inteira varia entre 30% e 35%.



Nesse estágio, os grãos apresentam elevada concentração de amido, e as fibras vegetativas preservam sua digestibilidade, garantindo o equilíbrio necessário para maximizar o valor nutricional, o rendimento por hectare e a qualidade da silagem conservada. Para a Safra 2024/2025 no Estado, a Emater/RS-Ascar projeta o cultivo de 357.311 hectares, e a produtividade média é de 39.457 kg/ha.

MILHO

A semeadura do milho avançou apenas em pequenas extensões, mantendo a proporção de 95% da área projetada para a safra. O progresso ocorreu em partes da Campanha, tradicionalmente destinadas ao cultivo tardio. Nas demais regiões, o plantio não foi executado devido à redução da umidade no solo ou à ocupação das áreas destinadas para cultivo em segunda safra. Para a Safra 2024/2025, a Emater/RS-Ascar estima o cultivo de 748.511 hectares, e a produtividade média de 7.116 kg/ha.



O cultivo apresenta desempenho satisfatório, superior à Safra 2023/2024. Contudo, há variação no desempenho entre as lavouras, influenciada pelo regime de precipitações: em algumas áreas, o desenvolvimento está excelente, e em outras houve perdas consideráveis devido ao déficit hídrico ocorrido em novembro, durante o estágio de fecundação e formação de grãos. Embora a restrição hídrica não tenha comprometido a cultura, houve redução no potencial produtivo inicialmente estimado. A recente sequência de temperaturas elevadas, os ventos e a baixa umidade relativa do ar têm levado as plantas à excessiva perda de água, o que pode resultar na antecipação da colheita.



A colheita evoluiu pouco, mais concentrada no Noroeste do Estado, alcançando 3% da área cultivada. A produtividade média alcançada, até o momento, é de aproximadamente 7.800 kg/ha, considerando tanto as lavouras de sequeiro quanto as irrigadas, que apresentam ótimo desenvolvimento.



SOJA



Na última semana, a semeadura da soja avançou apenas 1%, alcançando 97% da área projetada para o cultivo. O ritmo lento de progresso foi atribuído à redução da umidade no solo e à necessidade de aguardar a colheita de áreas ocupadas por outras culturas, destinadas ao plantio em sucessão. A área de cultivo projetada pela Emater/RS-Ascar está estimada em 6.811.344 hectares, e a produtividade média em 3.179 kg/ha.

As condições gerais das lavouras são consideradas adequadas. A sanidade das lavouras está, de modo geral, muito satisfatória. Nas regiões monitoradas pelo Programa de Ferrugem Asiática (Phakopsora pachyrhizi) da Soja no RS, os níveis de risco para a doença variam entre baixo e médio. O manejo preventivo da ferrugem tem priorizado produtos de maior valor agregado e potencial de proteção.



FEIJÃO 1ª SAFRA

As lavouras semeadas no início do período recomendado pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) estão em colheita. Estima-se que 15% da área tenha sido colhida, e 18% estão maduros. A produtividade apresenta variações significativas, dependendo do sistema de cultivo adotado, sendo irrigado ou de sequeiro. Até o momento, os rendimentos alcançados estão em torno de 1.700 kg/ha.



Para a Safra 2024/2025 no Estado, a Emater/RS-Ascar estima o cultivo de 28.896 hectares, e a produtividade média projetada é de 1.864 kg/ha.