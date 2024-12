Milho tem 95% da área semeada, enquanto 1% já está colhido no Noroeste

Com agências

Dos 748,5 mil hectares projetados para o plantio de milho na safra 2024/2025 no Rio Grande do Sul, 95% já foram concluídos. Mas no Noroeste do Estado, a colheita já começou, alcançando 1% do total, aponta a Emater/RS.

De acordo com o boletim conjuntural divulgado nesta quinta-feira (26), a produtividade obtida está pouco abaixo da projeção inicial, cuja média é de 7.116 kg/ha, mas superior à safra anterior. A operação deverá ser ampliada na primeira quinzena de janeiro, dependendo das condições climáticas, que podem acelerar a perda de água da massa de grãos.

No restante do Estado, a finalização da semeadura ocorre a um ritmo mais lento devido à implantação tardia em pequenas extensões na Região Sul e na Campanha, bem como à prática de plantio em safrinha em outras regiões, em áreas atualmente ocupadas por milho, tabaco e feijão. Essa semeadura deverá ser concluída ao longo do mês de janeiro, à medida que as áreas ocupadas por essas culturas sejam liberadas para nova implantação.

Já na soja, a semeadura alcança 96% da área projetada, de 6,8 milhões de hectares. O percentual está 5% acima do ano passado, na mesma data, e 4% superior á média dos últimos cinco cultivos. A produtividade média estimada é de 3.179 kg/ha.

Conforme a Emater, entretanto, a semeadura avançou 2% na última semana. O término do plantio ocorre de forma mais lenta devido à sequência de semeadura em áreas previamente ocupadas por outras culturas, como milho e tabaco, ou em regiões de Integração Lavoura-Pecuária, onde a retirada dos bovinos ou a colheita de sementes forrageiras acontecem de forma tardia. A previsão é de que a implantação da soja deverá ser concluída até a primeira quinzena de janeiro, à medida que as áreas forem sendo liberadas.



A alta luminosidade e os níveis de umidade do solo fazem com que as lavouras apresentem excelente desenvolvimento. As plantas em fase vegetativa mostram emissão expressiva de ramos laterais e fechamento entre as fileiras, indicando vigor satisfatório.

Em lavouras de cultivares precoces, semeadas na primeira quinzena de outubro, já se observa o início da floração (4%). A partir desse estágio, a demanda hídrica aumenta de forma significativa, o que traz preocupação em função da distribuição irregular e dos baixos volumes de chuva ocorridos nas primeiras três semanas de dezembro, especialmente no Centro e Oeste do Estado.



No arroz, as lavouras apresentam excelente estabelecimento, de maneira geral, resultado das chuvas regulares e da radiação solar adequada, que mantêm o desenvolvimento das plantas satisfatório na fase inicial do ciclo. O Instituto Rio Grandense de Arroz (Irga) projeta área de 948,3 mil hectares cultivados. A Emater estima produtividade de 8.478 kg/ha.

Porém, as temperaturas mínimas, abaixo da média histórica em dezembro, ainda geram preocupação entre os orizicultores, principalmente diante da proximidade do período reprodutivo. As temperaturas mais baixas podem tanto impactar os processos fisiológicos, como a diferenciação das panículas, quanto comprometer o número de grãos por espiga, elementos fundamentais para o rendimento final da cultura.



Os produtores estão aplicando os tratos culturais necessários, como a irrigação adequada para a manutenção da lâmina de inundação, a aplicação de adubação de cobertura para suprir a demanda nutricional, especialmente em relação ao nitrogênio, e a aplicação de herbicidas seletivos para controle de plantas daninhas, preparando as lavouras para o início do período reprodutivo.