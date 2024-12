Governo federal promete mais R$ 2,5 bi para produtores rurais do RS

Com agências

O Ministério da Fazenda irá liberar mais R$ 2,5 bilhões, por meio do BNDES, para ajudar na recuperação dos produtores rurais gaúchos atingidos pelas estiagens dos últimos quatro anos e pelas chuvas extremas de abril e maio. A promessa foi feita nesta quarta-feira (11), em Brasília, durante reunião entre representantes da pasta e da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul). O encontro, intermediado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, partiu de uma demanda da entidade gaúcha, por conta da necessidade da disponibilização de recursos para manter a continuidade da produção agropecuária do Estado. As informações são da Farsul.

A expectativa é de que o dinheiro esteja disponível até o final desta semana, disse o presidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira. A demanda total é de R$ 6 bilhões, para equalizar o quadro e dar continuidade à produção do setor já para este ciclo. O objetivo é garantir o custeio da safra já em andamento. Conforme a Farsul, muitos produtores renegociaram com recursos livres, pela indisponibilidade de valores do BNDES, e agora estão expostos a taxas de juros mais altas.

Participaram da reunião, também, o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, o economista-chefe da Farsul, Antonio da Luz, e o assessor da Presidência da entidade, Luis Fernando Pires. Ainda, o senador Luis Carlos Heinze, representante do senador Hamilton Mourão, o deputado federal, Alceu Moreira, o presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Evair Viera de Melo e integrantes do movimento SOS Agro RS.