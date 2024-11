Carrefour diz que seguirá vendendo carnes do Mercosul nas lojas do Brasil

críticas por parte do Ministério da Agricultura do Brasil e também entidades

O Carrefour França informou nesta quinta-feira (21) que a medida anunciada na quarta (20) sobre a. A medida provocou críticas por parte do Ministério da Agricultura do Brasil e também entidades ligadas ao setor de exportação de carnes.

, mas somente a uma. Todos os outros países onde o Grupo Carrefour opera, incluindo Brasil e Argentina, continuam a operar sem qualquer alteração e podem continuar adquirindo carne do Mercosul. Nos outros países, onde há o modelo de franquia, também não há mudanças”, informa a rede varejista em nota.O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou um comunicado nas suas redes sociais no qual afirma que a varejista se compromete a não vender carnes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, independentemente dos "preços e quantidades de carne" que esses países possam oferecer.Assinada por Bompard, a carta foi endereçada a Arnaud Rousseau, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Operadores Agrícolas (FNSEA). O CEO afirmou no texto que a decisão foi tomada após ouvir o, que protestam contra a proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.