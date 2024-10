Rio Pardo sediará a 6ª Abertura Oficial da Colheita do Tabaco do Rio Grande do Sul

A Abertura da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul será realizada no dia 08 de novembro, em Rio Pardo (RS). A programação terá início às 14 horas, no Parque da Expoagro Afubra, na localidade de Rincão Del Rey. Esta é a sexta edição do evento promovido pelas Secretarias de Desenvolvimento Rural e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, com o apoio do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) e da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra).

Entre os convidados, são esperados produtores rurais, autoridades regionais e estaduais, além de representantes de órgãos governamentais e de entidades ligadas ao setor. "Este é um momento simbólico para a cadeia produtiva do tabaco, momento em que fica evidenciada a relevância econômica e social desta cultura para milhares produtores e centenas de municípios. É um momento para celebrarmos a renda e a qualidade de vida que o tabaco proporciona aos produtores e para fortalecer a ainda mais a integração existente", ressalta o presidente do SindiTabaco, Valmor Thesing.



Rio Grande do Sul: o maior produtor de tabaco do Brasil



O Rio Grande do Sul concentra 43% da produção de tabaco sul-brasileira que na safra 2023/2024 alcançou 508 mil toneladas. Somente no Estado gaúcho, foram 126 mil hectares cultivados, por 68 mil produtores, em 201 municípios. As 220 mil toneladas produzidas, renderam aos produtores gaúchos quase R$ 5,3 bilhões em receita.