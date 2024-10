Programa Desenrola no Campo será lançado em novembro

O programa Desenrola no Campo, destinado a auxiliar agricultores familiares e assentados da reforma agrária na quitação de dívidas e no acesso ao crédito, está em fase final de preparação e será apresentado em novembro pelo Governo Federal. A informação foi confirmada pela secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Fernanda Machiaveli, ao deputado estadual Adão Pretto Filho, um dos principais defensores da proposta em 2023.

Dividido em três etapas, o programa foca inicialmente nas famílias camponesas que enfrentam dificuldades de crédito devido a pendências financeiras. De acordo com Fernanda, aproximadamente metade dessas famílias possui dívidas de até R$ 10 mil. A iniciativa busca proporcionar alívio financeiro a essas famílias, essenciais para a produção agrícola.

“Logo após o Desenrola Brasil ser lançado, levei ao ministro do MDA, Paulo Teixeira, as preocupações de muitas famílias do campo que não conseguiam acessar crédito. Apresentei um documento durante a Expointer de 2023, enfatizando a necessidade de apoio à agricultura familiar, com foco em práticas sustentáveis”, explica Adão Filho.

Antes do lançamento oficial, o Desenrola no Campo será apresentado para que agricultores e movimentos, como o MST, possam contribuir com sugestões.