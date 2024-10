Secretaria da Agricultura estima que colheita do trigo supere 4 milhões de toneladas no RS

Na abertura da Colheita do Trigo, realizada em Santa Cruz, no sábado (12), o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, anunciou que a expectativa do setor para a safra 2023/2024 é de 4,2 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, em uma área plantada de 1,3 milhão de hectares.

Segundo divulgado pelo órgão, o trigo é tradicionalmente a cultura de inverno mais semeada no Estado. Em 2022, o Estado foi o maior produtor do Brasil, com uma produção histórica de 5,7 milhões de toneladas. Em 2023, o estado do Paraná, com 3,6 milhões de toneladas, superou a produção gaúcha de apenas 2,9 milhões de toneladas, devido ao clima adverso enfrentado no solo gaúcho.



De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Trigo (Abitrigo), a moagem no Rio Grande do Sul chegou a 2,17 milhões de toneladas no ano de 2023 em 38 moinhos ativos (17% da moagem nacional).





