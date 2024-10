98ª Expofeira de Pelotas segue até domingo integrando o agro à cidade

Com expectativa de receber um público de 130 mil pessoas, ocorre até domingo (13) a 98ª Expofeira de Pelotas. O evento, que se iniciou na segunda-feira, com a temática “O pedaço que nos une”, ocorre no Parque de Exposições Dr. Ildefonso Simões Lopes, organizado pela Associação Rural do município.

Nesta edição, a missão é integrar ainda mais a atividade rural ao público urbano, mostrando à população o contexto da atividade agropecuária, a força e as dificuldades do setor.

“Queremos compartilhar a realidade da produção de alimentos, as oportunidades e ameaças ao nosso segmento, bem como desmistificar questões ideológicas que classificam o agronegócio como poluidor e causador de mudanças climáticas, com o que não concordamos”, diz o presidente da Associação e do Sindicato Rural de Pelotas, Augusto Rassier.

A programação contempla julgamentos de raças bovinas, equinas e ovinas, remates de touros e vacas, eventos técnicos e shows musicais. A proposta é atrair justamente a população da cidade e mostrar a importância do agronegócio, impulsionador da economia local, acrescenta o dirigente.

Nesta quinta-feira, o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, será agraciado com o Mérito Rural, em reconhecimento à sua destacada atuação em defesa do setor nos últimos anos, de extrema dificuldade. Ainda, o pecuarista Joaquim Assumpção de Mello recebe a Medalha Nunes Vieira, por serviços prestados à Associação Rural de Pelotas.

Na região, são fortes a produção de arroz e soja e a pecuária de corte e leiteira. Mas a que mais vem crescendo é o segmento florestal para extração de madeira. Não por acaso a agenda desta sexta-feira começa pelo XIII Seminário Agaflor sobre Florestas Plantadas no RS.

“Outra característica do nosso evento é a Conferência Rural, que aproveita o conhecimento gerado pelas faculdades de Ciências Agrárias das três universidades da cidade. São palestras diárias sobre temas ambientais, pecuária de corte, de leite, ovinocultura e outros ramos da produção rural. Há 14 cadeias produtivas na região. É preciso valorizar a pesquisa, base do sucesso do Rio Grande do Sul e do Brasil”.

Rassier ressalta também o peso das tecnologias embarcadas no aumento da produtividade na produção rural. E, por isso, a Expofeira também dedica espaço nobre para startups, novos projetos e inovações tecnológicas.

Até sexta-feira, o acesso ao parque vale 1 kg de alimento não perecível ou R$ 5,00, que serão repassados a entidades assistenciais. Para uso do estacionamento, o valor é de R$ 15,00 por veículo. Já no sábado e no domingo, serão cobrados R$ 15,00 por pessoa. Além dos julgamentos e leilões de animais, haverá apresentações artísticas do Grupo Tholl, roda de samba, invernada mirim e outras atividades culturais.