Dia Mundial do Ovo terá ações reforçando benefícios para ampliar vendas

Considerado o alimento mais completo e nutritivo depois do leite materno, o ovo vem ampliando seu espaço no cardápio do consumidor e deixando para trás o estigma de vilão das doenças cardiovasculares. E nesta sexta-feira (11), Dia Mundial do Ovo, uma série de ações promocionais deve ser realizada pelo setor para impulsionar ainda mais o crescimento do consumo no País.

Uma das maiores produtoras e exportadoras de ovos do Brasil, a Naturovos pretende aproveitar a data para reforçar a imagem de seus produtos com ações combinadas em diferentes pontos de vendas. A ideia é oferecer ao cliente a oportunidade de conhecer receitas e alternativas de preparo com ovos, bem como as peculiaridades entre os diferentes sistemas de produção. A mais recente novidade, lançada em agosto na Expoagas 2024, é o que a empresa batizou como Sítio Naturovos, em que as aves vivem soltas nos aviários, formato que oferece melhor bem-estar e maior qualidade na casca.

"O consumidor poderá acompanhar o preparo e conversar com os profissionais que estarão atuando nesses mercados sobre dúvidas e curiosidades a respeito dos nossos produtos. Queremos nos aproximar do cliente e levar a ele uma experiência mais completa sobre a diversidade de opções não apenas com o ovo, mas com produtos a partir dele", disse o gerente de Marketing da empresa, Marcelo Carvalho, em visita ao Jornal do Comércio.

Mais de 40% de tudo exportado em casca e ingredientes do Brasil sai da linha de produção da Naturovos. Com sede em Salvador do Sul, a empresa produz 3 milhões de ovos caipira, branco e vermelho por ano, nos sistemas tradicional, com galinhas confinadas em gaiolas, e livres. E pretende chegar a 4 milhões a partir da entrada em funcionamento de 10 novos aviários em Vacaria, na Serra, no segundo semestre de 2025. Para isso, está investindo R$ 33 milhões, com recursos próprios e financiamentos junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Um movimento que visa expandir sua participação no mercado nacional e também as exportações. No ano passado, a empresa bateu recorde nas vendas externas, embarcando 6.230 toneladas, além de ingredientes e outros produtos para 14 países da América do Sul, América Central, do Oriente Médio e o Japão.

“Somos o maior exportador de ovos e ovoprodutos (produtos obtidos a partir do ovo) do País. Mas não deixamos de olhar para o consumidor nacional. O Brasil é um mercado crescente. Há cerca de 10 anos, o consumo per capita era de 150 ovos ao ano. Em 2024, a projeção é de que chegaremos a 263 unidades anuais por habitante, um aumento de 8,5% sobre o ano anterior, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). E vemos uma perspectiva de ampliação desses números. Em países como o Japão, por exemplo, o consumo médio anual chega a 300 ovos por pessoa”, acrescentou o diretor comercial Anderson Herbert.

Quinto maior produtor de ovos do mundo, com 52,4 bilhões de unidades em 2023, o Brasil deve chegar ao final deste ano com 56,9 bilhões produzidos e 20 mil toneladas exportadas. E a projeção inicial aponta para 57,5 bilhões de ovos em 2025, com aumento de 10% nos embarques para o mercado externo.

O Rio Grande do Sul responde por 5,7% da produção nacional, atrás de São Paulo (30%), Minas Gerais (10%), Espírito Santo (9,3%), e Pernambuco, (7,9%). Mas tem enorme potencial para ampliar sua participação em volume de ovos e ovoprodutos.