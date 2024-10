Languiru reduz dívida com agentes financeiros e 1º semestre tem saldo positivo

A Cooperativa Languiru, de Teutônia, apresentou resultado financeiro de R$ 2,6 milhões no primeiro semestre de 2024. O número, embora pouco expressivo, aponta um caminho de recuperação da empresa.

Em seis meses, a dívida de R$ 750,7 milhões junto a agentes financeiros foi enxugada 7,6%, chegando a R$ 693,2 milhões.

E a meta é baixar a R$ 600 milhões até o final do ano, diz o presidente liquidante, Paulo Birck. Segundo ele, os avanços são resultado de muita negociação com credores que estão colaborando para o processo de retomada da cooperativa, que, ao todo, ainda deve pouco mais de R$ 1 bilhão.

“A Languiru precisa de tempo para se recuperar e honrar seus compromissos. Acabamos de concluir mais um acordo, no qual iremos quitar a dívida com 50% de deságio. Muitos fornecedores estão aderindo ao nosso Plano de Pagamento e aceitando receber até 75% menos. São parceiros como esse que entendem a importância de seguirmos ativos para podermos pagar o que devemos”, avalia.

Entre as prioridades da gestão iniciada em maio do ano passado, após a renúncia coletiva da gestão anterior, está a venda do Frigorífico de Suínos de Poço das Antas. Parado há um ano, o complexo gera custos em torno de R$ 1,1 milhão mensais, com manutenção, segurança e administrativo, por exemplo. A Languiru negocia esse ativo com a JBS há meses, mas há questões que ainda não foram superadas.

“Sem esse peso, teríamos chegado a um faturamento de quase R$ 10 milhões no semestre. Por isso estamos trabalhando para desembaraçar a situação. A ideia é realizar a venda por meio de leilão, para dar ao comprador segurança jurídica quanto à sucessão das dívidas trabalhistas, que são nossas. Pretendemos resolver essa situação em breve”, diz Birck.

Na assembleia-geral extraordinária realizada na semana passada, os associados também aprovaram uma alteração importante no estatuto da cooperativa. O mandato do presidente, que antes poderia ser vitalício, agora será limitado a uma única reeleição, permitindo período máximo de oito anos seguidos no cargo.

“A renovação das lideranças é fundamental para o futuro da Cooperativa. Limitar o número de reeleições é uma mudança positiva, pois impede que alguém se perpetue no cargo e abre espaço para novas lideranças, novas ideias e visões que podem impulsionar ainda mais o crescimento da Languiru”, acrescenta Birck.

encaminhado ao Ministério Público Estadual. A mudança foi implementada como caminho para evitar a repetição dos erros que levaram à atual situação econômica da cooperativa. Até o final de outubro, o relatório de uma auditoria investigativa contratada será apresentado e, conforme adianta Birck,

“Há algumas situações constatadas que precisam ser melhor apuradas. O MP é o órgão com competência e poder para isso. E, se for o caso, promover a responsabilização cível e criminal de quem quer que seja”.

Em julho, os associados da Cooperativa decidiram estender o Regime de Liquidação Extrajudicial até 18 de julho de 2025. O objetivo é oferecer um período maior para a implementação do planejamento de reestruturação da dívida, bem como da recuperação operacional e financeira.

Um dos principais desafios é garantir o aumento de sua produção nos segmentos de aves e leite. Atualmente, a cooperativa tem captado aproximadamente 7,5 milhões de litros de leite ao mês, mas esse número precisa se aproximar de 10 milhões de litros. O laticínio tem capacidade de captação ainda maior, mas a administração prefere ser cautelosa no planejamento do aumento das metas.

No Frigorífico de Aves, unidade de Westfália, o número de abates está próximo da capacidade máxima diária: 155 mil aves. Deste volume, 25 mil aves ao dia são abatidas e embaladas na marca Languiru - as demais são de parcerias e prestação de serviços). Conforme o estudo realizado pela consultoria Markestrat Group, é necessário que se atinja a marca de 43 mil aves abatidas ao dia. Com este volume, haverá impacto decisivo na geração de resultado da atividade da Cooperativa, inclusive melhorando as condições de enfrentamento à dívida.