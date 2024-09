Cooperativas de grãos se unem para extração de óleo de soja

Com investimentos estimados entre R$ 700 milhões e R$ 900 milhões, a Cotrijal, de Não-Me-Toque, a Cotrisal, de Sarandi, e a Cotripal, de Panambi, pretendem construir juntas uma usina para extração de óleo de soja. O anúncio oficial e o detalhamento deve ocorrer até o final de outubro, conforme antecipou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, em visita à Casa do Jornal do Comércio na 47ª Expointer.

mudança de rumo nos planos da Cotrijal, que há dois anos anunciou intenção de construir uma nova iniciativa, inclusive a estimativa de produção, deverá ser apresentado pelo presidente da Cotrisal, Walter Vontobel, escolhido para comandar o projeto no primeiro ano dos trabalhos. Em entrevista à Rádio Sarandi, no início de setembro, ele projetou o volume de recursos a ser aplicado no negócio. A ideia é a formação de uma central de cooperativas para gerir a indústria, cuja matéria-prima serão, principalmente, grãos originados pela Cotrijal, a Cotrisal e a Cotripal. O projeto consolida anos planos da Cotrijal, que há dois anos anunciou intenção de construir uma usina de etanol de trigo . O detalhamento da, inclusive a estimativa de produção, deverá ser apresentado pelo presidente da, escolhido para comandar o projeto no primeiro ano dos trabalhos. Em entrevista à Rádio Sarandi, no início de setembro, ele projetou o volume de recursos a ser aplicado no negócio. A ideia é a formação de umapara gerir a indústria, cuja matéria-prima serão, principalmente, grãos originados pela Cotrijal, a Cotrisal e a Cotripal.

Além do óleo, cuja destinação ainda é mantida em segredo, serão produzidos farelo e casca de soja para abastecer fábricas de rações de animais.

“O agronegócio está sempre discutindo a agregação de valor e a transformação dentro da cadeia. O projeto vai justamente industrializar grande parte da nossa produção, agregando valor e renda aos associados”, disse Manica.

A ideia é que a fábrica esteja funcionando já no final de 2025. Para isso, o grupo já está equacionando o aporte de recursos junto a instituições financeiras, bem como a definição dos incentivos fiscais com o governo do Estado. Estudos de viabilidade logística, rodovia, ferrovia e energética, além das questões ambientais, estão em andamento para que a localização do empreendimento seja definido e divulgado.

Outros movimentos pelo Estado mostram o crescimento da busca por produção de biocombustíveis. Em Passo Fundo, também no norte do Rio Grande do Sul, a Be8 segue a todo vapor com seu projeto para produção de alimento humano e animal (glúten vital e farelo), além de combustível renovável (etanol). Com capacidade de armazenar 400 mil toneladas de matéria-prima, a planta poderá operar 365 dias por ano.

O empreendimento está sendo construído ao custo de R$ 1 bilhão, sendo R$ 729,7 milhões financiados junto ao Banco Nacional de Desenvolvmento (BNDES). Conforme o presidente da companhia, Erasmo Carlos Battistella, o complexo que irá produzir 220 milhões de litros por ano, com 750 toneladas de cereais ao dia, dever começar a operar em cerca de dois anos, com a produção da safra de trigo de 2026.

“Trigo e triticale serão os carros-chefe. A indústria de carros flex pode usar sorgo, milho ou arroz, por exemplo. Mas estamos projetando fomentar o desenvolvimento das culturas de inverno. Embora a fábrica esteja sendo preparada para usar milho, a matéria-prima preferencial e cuja ideia é impulsionar a produção são mesmo trigo, triticale e centeio”, explica o empresário.

No complexo haverá uma fábrica de glúten vital – proteína muito utilizada na alimentação humana e animal e que será destinada para alimentação humana. Serão 35 mil toneladas anuais. De importador, o Brasil passará a ser exportador, projeta Battistella.

A estrutura também fabricará etanol e, no processo de fermentação, o CO2 será extraído, purificado e elevado a grau de alimento. O objetivo é abastecer as indústrias de bebidas do Rio Grande do Sul, que costumam importar o CO2 de São Paulo, e tornar o Estado auto-suficiente.

Outras 155 mil de toneladas de farelo, ou grãos secos de destilaria com solúveis - DDGS na sigla em inglês -, serão obtidos imediatamente após a fermentação no processo de produção do etanol.

“Será um parque industrial que, com trigo e triticale de baixa qualidade, vai produzir alimento humano, energia renovável e alimento animal. Isso mostra que o agronegócio produz alimento e energia renovável”, acrescenta o presidente da Be8.

O projeto já está impulsionando a expansão do cultivo de trigo. Sementes de pelo menos duas variedades de trigo específicas para etanol já estão sendo produzidas. E uma parceria com a Embrapa Trigo desenvolve a produção de variedades de triticale para o mesmo fim.

“A produção de inverno do Rio Grande do Sul nunca foi pensada para energia, e sim para alimentação. Agora vem uma nova ótica, para alimento e investimentos para a área de energia”, conclui Battistella.