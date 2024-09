Chuvas foram fundamentais para desenvolvimento do trigo na última semana

As chuvas da última semana abrangeram todas as lavouras de trigo do Estado. O que, segundo o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar foi fundamental para manter níveis adequados de umidade no solo, pois a maior parte das plantas encontra-se em estágios reprodutivos (40% em floração e 28% em enchimento de grãos), cuja demanda hídrica é maior. As lavouras semeadas mais precocemente (1%) iniciaram o processo de maturação. A área cultivada, conforme dados da Emater/RS-Ascar, é de 1.312.488 hectares, e a produtividade prevista está em 3.100 kg/ha. Os manejos estão em andamento, concentrados na prevenção de doenças. Nas lavouras em estágio vegetativo, é realizado controle de manchas e oídio. Nas áreas em fase reprodutiva, as principais doenças são ferrugem e giberela. As condições climáticas – chuvas com períodos secos e temperaturas amenas – favoreceram o crescimento da aveia branca na última semana, resultando em um aumento na área foliar. A maior parte das lavouras estão em períodos reprodutivos e as semeadas mais precocemente encontram-se em colheita. A Emater/RS-Ascar estima que a área cultivada para a produção de grãos é de 365.590 hectares, e a produtividade de 2.402 kg/ha. As chuvas registradas no período foram adequadas e, combinadas a temperaturas entre quentes e amenas, favoreceram o enchimento dos grãos da canola. No entanto, os produtores expressam preocupação em relação ao potencial produtivo devido à baixa luminosidade, que persiste, podendo reduzir o peso e o tamanho dos grãos a serem colhidos nas próximas semanas. A Emater/RS-Ascar projeta 134.975 hectares cultivados no Estado, e a produtividade inicial está em 1.679 kg/ha. Nas últimas semanas, as condições climáticas foram favoráveis para o desenvolvimento da cevada, contribuindo para a manutenção da expectativa de produção inicialmente projetada nas principais zonas de cultivo. A combinação de temperatura, umidade e radiação solar impactou positivamente o crescimento das plantas, ajudando a manter seu potencial. A projeção de cultivo apontada pela Emater/RS-Ascar é de 34.429 hectares, e a produtividade de 3.245 kg/ha.