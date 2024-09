Mel gaúcho está entre os dez melhores do País, segundo CNA

O mel produzido no Rio Grande do Sul pelo Apiário do Máximo é o melhor do Brasil, segundo concurso da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Já o Apiário Cambará ficou com a quarta colocação. Ambos concorreram na categoria Mel Claro do Brasil no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024. Foram inscritos e avaliados 297 tipos de mel pelo júri técnico da instituição. Na última etapa, os dez melhores foram avaliados pelo júri popular. A premiação ocorreu na quarta-feira passada (11).

Adriana De Bortoli da Silva, proprietária da Apicultura do Máximo, localizada em Jaquirana, explica que o negócio começou quando se casou com seu marido, que, por sua vez herdou a profissão do bisavô, pioneiro no segmento em Cambará do Sul. A, e após um processo de profissionalização e cursos, inclusive proporcionado pelo Sebrae RS, Adriana diz que o negócio cresceu."Em 2008 começamos com o trabalho na apicultura, e em 2014 ocorreu a construção da nossa agroindústria familiar. Em 2019, meu marido faleceu devido a um acidente, mas, mesmo assim, optei por ficar e prosseguir no negócio. Temos focado muito em melhorar e aprimorar e contamos muito com a parceria do Sebrae RS. Essa premiação em nível nacional do CNA é uma vitória muito grande. Aquele trabalho realizado lá atrás, com foco na apicultura, tem tendo resultado agora. Minha filha e eu continuamos tocando a agroindústria com a ajuda da minha mãe e meu genro, e não podemos deixar de destacar a força da mulher no empreendedorismo e no meio rural", destaca Adriana.Os três primeiros vão ganhar também os Selos de Participação Ouro, Prata e Bronze. Outro mel gaúcho que está entre os dez melhores do país é o do Apiário Cambará. Fundado em 1982, outra empreendedora está na liderança."Nossa história começou com meu pai e minha mãe, em 1982, com muito trabalho, amor e dedicação. O Sebrae RS foi fundamental tanto nas consultorias quanto no apoio durante a mudança da rotulagem. Hoje tenho um produto que pode estar em qualquer lugar, principalmente depois do Selo Arte. Atualmente participo de eventos pelo Brasil, tenho meu mel em pontos do RS e em outros estados", ressalta Liane Castilhos, proprietária da Apiário Cambará, que também oferece o passeio do mel, que leva turistas para visitar o estabelecimento, proporcionando uma experiência sensorial com degustação.O Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024 é realizado pela instituição em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (Faasc), Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultora (CBA) e Escola Brasileira de Apicultura e Meliponicultora (Ebram).Segundo o analista de Articulação de Projetos sênior do Sebrae RS, Claiton Velho, ficar entre os cinco melhores do País na categoria Mel Claro significa um avanço e uma distinção importantíssima para esse segmento de agroindústrias. "Essas Apicultoras são atendidas pelo Sebrae RS no projeto Apicultura nos Campos de Cima da Serra do RS e está dentro do Programa Juntos para Competir da Farsul, Senar RS e Sebrae RS. Disponibilizamos consultorias em gestão financeira, sistema produtivo, design, marketing e vendas e auxiliamos na participação em feiras e eventos. Então, essa premiação coroa o trabalho delas. Isso proporciona que essas produtoras acessem mercados importantes, principalmente em um ano que se mostra tão desafiador", explica.O objetivo é valorizar os pequenos e médios produtores rurais, com foco na profissionalização da atividade e na agregação de valor dos alimentos que produzem. O Prêmio CNA Brasil Artesanal é realizado desde 2019. Já foram realizados concursos para produtores de chocolates, queijos, salames, cachaças, charcutaria, azeites e vinhos. Atualmente, está em andamento um concurso voltado para produtores de cafés especiais.