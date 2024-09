Porto de Rio Grande registra aumento nas movimentações de grãos e cargas gerais

As movimentações de polietileno, soja em grão, trigo, celulose, cavacos de madeira e cloreto de potássio pelo complexo portuário de Rio Grande registraram aumentos no período de janeiro a agosto de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. Os números obtidos refletem o momento de retomada do Rio Grande do Sul, após a maior tragédia climática de sua história.

Utilizado em diversas aplicações, o polietileno é um tipo de plástico que apresentou um crescimento de 8.67% nas suas movimentações. Em 2023, as operações de embarque, desembarque e transporte atingiram 394.675 toneladas, enquanto que neste ano alcançaram 428.884 toneladas.



O segundo produto que apresentou crescimento foi a soja em grão, que variou positivamente em 3.45% e passou de 5.720.659 toneladas em 2023 para 5.917.923 toneladas em 2024. Com aumento de 3.32%, aparece o trigo na terceira posição, carga que passou de 2.376.712 toneladas movimentadas em 2023 para 2.455.673 toneladas.



Produzida em Guaíba, na fábrica da CMPC, a celulose gaúcha teve um aumento de 1.82% e alcançou 2.418.107 toneladas em 2024. O cavaco de madeira é o quinto produto mais movimentado, chegando a 694.336 toneladas, um aumento de 1.73% em relação ao ano passado. Já o cloreto de potássio teve um aumento de 0.74%.



A movimentação de contêineres no complexo portuário rio-grandino também registrou um aumento, esse na ordem de 25.71%. De janeiro a agosto foram movimentados 505.979 TEUs, unidade de medida referente a um contêiner de 20 pés. O mês mais significativo foi o de junho, quando foram movimentados 77.432 TEUs.



As exportações realizadas neste período tiveram como principais destinos a China (6.075.089t), o Vietnã (863.781t), as Filipinas (727.876t), o Irã (726.717t) e os Estados Unidos (632.289t). Já as importações são oriundas da China (1.039.219t), da Argentina (994.304t), da Rússia (516.647t), o Marrocos (454.413t) e os Estados Unidos (396.630t).