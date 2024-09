Gedeão Pereira assume presidência da FARM

O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, assumiu a presidência da Farm (Federação das Associações Rurais do Mercosul), nesta sexta-feira (13/9), durante Assembleia Geral realizada durante a Expo Agro 2024, em Montevidéu, no Uruguai. Gedeão representa a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) na entidade. Seu mandato vai até setembro de 2025, no sistema de rodízio entre as associações.

Ao assumir o cargo, Gedeão enalteceu o clima de amizade entre os membros da entidade e reclamou da estagnação de avanços na integração com o Mercosul. Em sua fala, o presidente anunciou que em sua gestão irá apesentar um plano de trabalho para os avanços da agropecuária entre os países membros.

Gedeão também criticou as imposições da Europa em relação aos produtos brasileiros. Ele também ressaltou sobre as barreiras ambientais e outros entraves e finalizou destacando que os países europeus têm muito a perder, relembrando de parlamentares espanhóis que se pronunciaram alertando que a comunidade europeia vai por um mal caminho.

No encontro também foi realizada uma mesa de trabalho com representantes do Conselho Agropecuário do Sul - CAS, um debate sobre sistemas produtivos sustentáveis (medidas ambientais), além da discussão sobre a elaboração de um documento de posição da FARM para a COP 29, que acontecerá em Bakú, no Azerbaijão do dia 11 a 22 de novembro deste ano.

Participaram da reunião a diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori, o assessor de Relações Internacionais da CNA, Eric Ramos Pinheiro, o diretor Administrativo da Farsul, Francisco Schardong, e o diretor Jurídico, Nestor Hein.

A Federação das Associações Rurais do Mercosul, é uma associação civil internacional, sem fins políticos nem lucrativos, com sede em Montevidéu, Uruguai, cujo objetivo geral é defender os interesses comuns de produtores rurais dos países do Mercosul e contribuir para o desenvolvimento agrícola, econômico, social e cultural da região.

Forma a Associação, a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia, Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Sociedade Rural Brasileira (SRB), Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (SNA), Asociación Rural de Paraguay (ARP), Asociación Rural de Uruguay (ARU) e Federación Rural de Uruguay (FR).