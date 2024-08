Obras preparam Parque Assis Brasil para a Expointer

O Parque Estadual de Exposições Assis Brasil se transformou em um canteiro de obras de 142 hectares, para receber a 47ª Expointer em sua melhor forma. O governo do Estado está investindo cerca de R$ 6 milhões em reformas e benfeitorias.A reestruturação das redes elétricas e da rede hidráulica está em andamento, assim como a recuperação de pavs, que são pisos intertravados de concreto. “Estamos reestruturando 1,3 mil metros de rede hidráulica e instalando mais 4 mil metros de pavs, em novas áreas do parque que serão exploradas”, conta o diretor de Eventos do Parque Assis Brasil, Carlos Eduardo Santana.Outras reformas estão sendo realizadas, como o conserto das calhas dos pavilhões Internacional, da Agricultura Familiar, do Comércio e do Gado de Leite, além da troca dos telhados do Boulevard. “Está em construção mais um Boulevard de 96 metros, ao lado do pavilhão de Gado de Leite”, detalha Santana.Também houve a reforma de um dos banheiros do parque, junto com a construção de mais dois. “Aumentamos para mais de 130 sanitários fixos”, destaca o diretor.Novas pinturas foram feitas nos pavilhões Internacional e do Comércio, na frente do parque, na bilheteria, nas três esferas e na Casa do Gaúcho. “O lavadouro do gado de leite recebeu uma grafitagem que representa a campeã do ano passado”, adianta Santana.A 47ª Expointer ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro de 2024.