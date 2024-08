Empresas de diferentes segmentos do agro aderem ao programa de parceria educacional da Escola de Agronegócio da Atitus

O alinhamento da Escola de Agronegócio da Atitus Eduçação com o modelo de Employer University (Universidade Empregadora) ganhou dois novos e importantes parceiros no primeiro semestre deste ano, que marcou também o início das atividades em seu novo campus, em Passo Fundo. O modelo de integração com empresas, para que atuem nas disciplinas em parceria com professores em sala de aula ou inserindo os alunos dentro de suas operações, iniciou com estudantes interagindo diretamente com a infraestrutura e profissionais da unidade da JBS Passo Fundo.

Ao todo, a Escola de Agronegócio já conta com 19 empresas parceiras, em diferentes frentes de atuação, iniciadas desde o lançamento do seu novo campus, inspirado em uma smart farm, em março, no norte do Rio Grande do Sul. Na parceria da JBS, por exemplo, os alunos são recebidos em imersões guiadas para acompanhar a operação de um frigorífico, indústria que une toda a cadeia da proteína animal, da produção no campo ao processamento. A proposta é que os jovens tenham uma visão ampla do mercado, identificando oportunidades e suas próprias preferências. José Vitório Piva, gerente industrial da unidade, explica que nem sempre os estudantes de Medicina Veterinária, por exemplo, chegam a ter essa visão mais próxima da atividade industrial ao longo do curso.



“Normalmente, esses alunos têm apenas uma visão de campo, e não do processo industrial. E estamos possibilitando que esta planta da JBS seja uma extensão da sala de aula. É uma ação tão importante para a formação dele quanto para a indústria, que passa a contar, desde cedo, com profissionais ainda mais qualificados”, explica Piva, destacando que a parceria com Atitus envolve mais do que simples visitas guiadas, mas um trabalho pensado para a formação, com contato direto com professores e modelado para o ensino.



O primeiro grande player a ingressar no Agribusiness Partner Program da Escola de Agronegócio, a Ourofino Saúde Animal, assina neste ano já uma disciplina no curso de Medicina Veterinária na área de biotecnologia da reprodução de bovinos. Assinar uma disciplina permite a uma empresa parceira do programa ser cocriadora dos temas tratados em sala, juntamente com docentes e a coordenação do curso. O parceiro traz ainda todo seu corpo técnico especializado, além de soluções tecnológicas que contribuem para a formação dos estudantes.



“Desta forma, conseguimos agregar ao curso as demandas e qualificações atuais das empresas. Assim, o conhecimento acadêmico está conectado com a prática de mercado, facilitando a inserção dos alunos nas empresas, criando oportunidades para uma visão bastante contemporânea. A conexão com o mercado vinculada a grandes players nos permite atuar em um outro nível de formação de jovens para o Agro: queremos preparar os próximos gestores, líderes e produtores da cadeia do agronegócio nacional”, explica o diretor da Escola, Deniz Anziliero.



A cocriação da disciplina iniciou-se com um grupo de trabalho contendo profissionais da Ourofino e da Atitus. Todos os detalhes foram pensados para gerar a melhor experiência para os estudantes. A Ourofino levou ao campus o médico-veterinário Eduardo Montemezzo e o gerente regional da empresa, Herton Lorenzoni, para apresentar o cenário nacional da pecuária brasileira, o grau de inovação da cadeia e os grandes desafios. Em seguida, os alunos puderam participar de uma experiência imersiva com diferentes soluções disponíveis no mercado relacionadas à biotecnologia da reprodução. Aumentar a produtividade e produzir com qualidade, utilizando as melhores soluções tecnológicas, foi a abordagem da disciplina. Lorenzoni destaca a importância da relação entre os estudantes e o mercado ter início desde cedo e ainda dentro da instituição.



“Esses jovens, em pouco tempo, vão promover a tecnologia no campo, serão responsáveis por trazer inovação ao mercado, por trabalhar na parte técnica ou comercial, em praticamente todos os elos da cadeia de produção animal. Eles precisam estar atualizados sobre as tendências do setor. Isso agrega valor para a academia, para a indústria e principalmente para a produtividade do Agronegócio brasileiro”, finaliza o gerente regional da Ourofino.



A Escola do Agronegócio da Atitus contará com mais uma empresa parceria a partir do segundo semestre de 2024, a Bretanha Suínos. Sediada em Passo Fundo, com mais de 20 anos no mercado, é a principal empresa do segmento de produção de suínos no Brasil.

A Bretanha assinará a disciplina de Suinocultura, que será ministrada para os alunos do curso de Medicina Veterinária, com 80 horas de aula coordenada pela doutora em Reprodução, Jorgea Pradiee, que trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento da Bretanha e as aulas ministradas pela equipe técnica da Bretanha, profissionais com sólida formação acadêmica e vasta experiência prática de campo. O diretor-executivo da empresa, Pedro Ivo Quadros, destaca que a parceria vem de encontro com os valores da empresa.

“Desenvolver e valorizar talentos, além de formar pessoas faz parte da nossa essência. Dentro dessa proposta, estamos assinando a disciplina de Suinocultura, para transferir e transmitir conhecimento para os alunos sobre produção de suínos”, ressalta Pedro Ivo.