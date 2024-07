Estado registra foco de doença de Newcastle

Com agências

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou foco da doença de Newcastle (DNC) em estabelecimento de avicultura comercial de corte, localizado no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. O diagnóstico positivo foi informado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como laboratório de referência internacional para o diagnóstico da DNC. A investigação epidemiológica do caso foi conduzida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi) que encaminhou as amostras para a análise laboratorial.

Pelo menos 7,5 mil aves morreram no estabelecimento comercial. Outras cerca de 7 mil deverão ser abatidas, no processo de despovoamento da granja para eliminação do vírus. Conforme o diretor do Departamento de Saúde Animal do Mapa, Marcelo Mota, outras quatro granjas comerciais na região também tiveram registro de mortandade superior a 10% da população e terão amostras coletadas para análise laboratorial.

O caso colocou em alerta todos os agentes do sistema de biosseguridade federal, estadual e do setor privado, mobilizado para reforçar os protocolos sanitários e restringir a área onde a enfermidade foi detectada. A partir da confirmação, o governo brasileiro começou a notificar todos os países com os quais tem relações comerciais para exportação de produtos avícolas, como genética, ovos e carne. As negociações bilaterais definirão com quais e por quanto haverá a interrupção dos embarques.

Pelo menos 75 propriedades avícolas em um raio de 3 quilômetros do local do foco serão monitoradas por técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Mapa. Outras 801 granjas localizadas em um raio de 10 quilômetros de distância também serão visitadas para acompanhamento.

O objetivo é minimizar o impacto econômico e social da suspensão das exportações. A região é uma das mais fortes produtoras de aves do Estado. Segundo o diretor do Mapa, a suspeita é que a doença tenha sido transmitida por um pombo que ultrapassou as barreiras do aviário, que teve parte do telhado danificado por um episódio de granizo. O Mapa ressalta que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro e sem contraindicações.