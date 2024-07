Em assembleia, Languiru prorroga prazo de liquidação extrajudicial

Na manhã desta quinta-feira (11), a Cooperativa Languiru realizou sua Assembleia Geral Extraordinária, abordando temas de fundamental importância para o procedimento de reestruturação da entidade. O encontro discutiu a prorrogação do procedimento de Liquidação Extrajudicial da cooperativa, o Plano de Pagamento dos Credores, entre outros pontos essenciais para os próximos passos da organização.

A Languiru enfrenta uma delicada situação financeira, com dívidas relevantes, e busca alternativas para honrar seus compromissos e minimizar o impacto sobre seus credores e associados.

Um dos principais tópicos da pauta foi a prorrogação do procedimento de Liquidação Extrajudicial em Continuidade de Operação por mais um ano, portanto até 18 de julho de 2025. A votação na Assembleia exigia quórum qualificado – ou seja, dois terços dos votos - tendo sido aprovada por unanimidade. A medida visa proporcionar um prazo maior para a reorganização das finanças. Desde julho de 2023, quando entrou em processo de Liquidação Extrajudicial em Continuidade de Operação, a Cooperativa Languiru vem traçando um caminho para se reerguer, buscando soluções que permitam a viabilização econômica de suas atividades e de seus cooperados, bem como a preservação de empregos.

Na Assembleia desta quinta-feira, também foi apresentado o estudo de viabilidade operacional e financeira, assinado pela Markestrat Group, indicando as condições da reestruturação da Cooperativa e o enfrentamento do débito existente, mediante a adesão ao Plano de Pagamento de Credores. A proposta apresentada indica a divisão dos credores em quatro classes, de acordo com o valor e tipo de crédito. A Cooperativa irá iniciar os pagamentos em outubro deste ano, nos termos indicados no plano. Para viabilizar este planejamento, conforme estudo apresentado, os credores deverão realizar a adesão ao plano de pagamento mediante assinatura do Termo de Adesão. Há previsão de deságios que variam de 50% a 75%, uma vez que somente neste cenário a Cooperativa encontrará condições operacionais para o enfrentamento da dívida.

O presidente liquidante Paulo Birck destacou a importância da compreensão e adesão dos credores para a viabilidade da reestruturação da Cooperativa. Birck conduz o processo de Liquidação Extrajudicial desde o começo e tem trabalhado para dimensionar adequadamente a dívida da Languiru e buscar soluções viáveis para honrar os compromissos com associados e credores.

“Desde que iniciamos este projeto, ainda em maio de 2023, era preciso dimensionar de forma adequada a nossa dívida. Levamos algum tempo para entender o perfil e o real montante destes valores. Após o fechamento da Relação de Credores, em 10 de maio de 2024, foi possível que a empresa Markestrat Group concluísse o estudo de viabilidade operacional e financeira. Uma mensagem que precisa ser entendida por todos: somente com a compreensão e adesão dos produtores, associados e credores será possível à Languiru superar este momento. Se for diferente, não teremos viabilidade para enfrentar nossos compromissos”, afirma.

Na Assembleia, também estava previsto a deliberação da forma de cobrança das perdas contabilizadas dos associados que solicitaram demissão ou foram eliminados ou excluídos da Cooperativa, mas o item foi retirado da pauta. É importante enfatizar a grande participação dos associados presentes, com intensa apresentação de ideias, opiniões e intervenções durante o evento, condição marcante desde que Birck realiza a condução das assembleias: “a saúde de uma cooperativa depende do grau de participação e envolvimento dos seus cooperados”, reforçou o presidente liquidante.

Duas novas Assembleias Gerais serão realizadas em setembro, ambas de caráter extraordinário. A primeira delas trará o relatório da auditoria investigativa da empresa Dickel & Maffi, que apura as condições que podem ter levado a Cooperativa Languiru à crise – a investigação averigua as ações administrativas e financeiras dos anos 2018 a 2022. Na mesma data, será pautada a apreciação da minuta da reforma estatutária, com a conclusão do estudo realizado pela Comissão para Reforma do Estatuto, eleita e empossada na assembleia de março de 2024. Após, na segunda quinzena de setembro, será realizada prestação de contas da Liquidação Extrajudicial do primeiro semestre de 2024

Entre os itens abordados nesta quinta-feira, o presidente liquidante Paulo Birck também enfatizou outros assuntos de interesse social que, embora não tenham caráter deliberativo, são de grande importância para a comunidade de associados. Entre esses temas, destacaram-se iniciativas voltadas para o fortalecimento das relações com toda a comunidade no Vale do Taquari, frente ao processo de reestruturação enfrentado após as enchentes históricas de abril/maio, a geração de empregos nas unidades de Westfália e Estrela, além do incentivo a ações que visam o desenvolvimento sustentável da região.