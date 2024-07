Conab prevê safra de 299,27 milhões de toneladas de grãos no País e de 37,1 milhões de toneladas no RS

O volume da produção brasileira de grãos deverá atingir 299,27 milhões de toneladas na safra 2023/2024. O montante representa um decréscimo de 6,4% ou 20,54 milhões de toneladas a menos em relação ao ciclo anterior, porém ainda posiciona esta safra como a segunda maior já colhida no País. Os dados constam no 10º levantamento de grãos, divulgado nesta quinta-feira (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Estragos da catástrofe climática afetam competitividade da soja gaúcha

De acordo com a estimativa, a pesquisa de campo, realizada no final de junho, indica uma variação positiva de 0,6% ou 1,72 milhão de toneladas em relação à pesquisa do mês anterior. O motivo foi osegunda safra, gergelim e arroz. Por outro lado, houve redução no milho primeira safra, feijão, trigo, algodão e soja.A quebra observada em relação ao ciclo passado, de acordo com o levantamento, deve-se sobretudo à, que nesta safra teve influência negativa no comportamento climático desde o início do plantio, chegando inclusive às fases de reprodução das lavouras de primeira safra plantadas até o final de outubro, nas principais regiões produtoras do Brasil.Terceiro estado que mais produz grãos no País, o. Isso significa um, que ficou em 27,58 milhões de toneladas. Já a área plantada no território gaúcho soma 10,4 milhões de hectares, uma elevação de 1,1%.Mesmo com as adversidades climáticas enfrentadas pelos agricultores,, quando comparadas com o ciclo anterior.Considerada uma das maiores safras de soja da história do RS, a, numa área total de 6,76 milhões de hectares. A Conab estima, ainda, aumento de 30% na produção de milho, com previsão de 4,85 milhões de toneladas; de 44,5% na de trigo, com 4,19 milhões de toneladas; de 3,3% na de arroz, com 7,16 milhões de toneladas; e 1,4% na de feijão, com 71,7 mil toneladas. Em relação às áreas, o milho ocupa 814,9 mil hectares, o trigo 1,34 milhão de hectares, o arroz 900,6 mil hectares e o feijão 48,5 mil hectares.