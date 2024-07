Governo brasileiro desiste de importar arroz

A imprensa brasileira repercute, na manhã desta quarta-feira (3), uma entrevista do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmando a desistência da importação do arroz. Em maio, devido à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o governo federal havia anunciado um leilão para recompor a safra comprometida do Estado – que responde por 70% da produção nacional. A declaração do ministro foi dada em entrevista à Globonews. O governo federal e o setor do arroz estão construindo um entendimento para monitorar preços e o abastecimento de arroz no País. Esse diálogo está sendo puxado pelo presidente da Conab, Edegar Pretto, juntamente com os ministros do Mapa e do MDA. A previsão é que seja assinado ainda nesta quarta, ao final do dia, um termo de compromisso e responsabilidade. A ideia é que a Conab monitore o mercado e, onde houver problema de abastecimento, o setor se comprometa a colocar mais produto para baixar o preço. Às 17h30min há uma reunião no MDA, com a participação dos ministros Teixeira e Fávaro, Edegar e representantes do setor do arroz.