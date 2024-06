Microexplosão danifica estrutura da Coopatrigo em São Luiz Gonzaga

Produtores de grãos cooperados da Cooperativa Tritícola Regional São-Luizense (Coopatrigo), em São Luiz Gonzaga, no noroeste gaúcho, e profissionais contratados trabalham, desde a noite de sábado (15), na limpeza e reorganização do local, atingido por uma microexplosão causada por fortes chuvas. As instalações da Coopatrigo, onde funcionavam a sede administrativa, o Centro Agropecuário, supermercado, unidade de beneficiamento de sementes, armazéns de grãos e secadores foram bastante danificadas.

A microexplosão acontece quando uma nuvem de tempestade se forma com um volume de água maior do que consegue suportar, despejando toda a chuva de uma só vez. O fenômeno climático também causou danos em cerca de 1,2 mil casas, postos de saúde, prédios públicos e comércios locais, segundo a Defesa Civil.



“Ao menos as perdas são apenas materiais. Ninguém se machucou. Mas ainda estamos tentando reorganizar as coisas. Nem temos ideia do tamanho do prejuízo. Provavelmente algumas estruturas deixarão de ser usadas. Vamos avaliar”, disse o presidente Paulo Pires nesta segunda-feira, enquanto acompanhava uma operação de retirada de soja estocada em um dos espaços da cooperativa.

Enquanto isso, equipes estão trabalhando para reparar os danos e viabilizar a retomada das atividades. Fundada em 1957, a Coopatrigo atua em 13 municípios da região, abrangendo cerca de 300 mil hectares de 7 mil produtores de grãos.