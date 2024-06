Frigorífico de aves da Cooperativa Languiru realiza a primeira exportação para a China

Nesta terça-feira (4), o Frigorífico de Aves da Cooperativa Languiru, localizado no município de Westfália, exportou o primeiro contêiner para a China. No total, foram embarcadas 27 toneladas de pés de frango, que farão uma viagem de aproximadamente 60 dias até chegarem ao destino final no país asiático.

De acordo com dados do USDA, a China importa anualmente cerca de 700 mil toneladas de pés de frango do Brasil, um número que tende a crescer nos próximos anos.

A habilitação do abatedouro para o mercado chinês sempre foi um objetivo almejado e de grande relevância para a Cooperativa Languiru. O apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) foi fundamental para essa conquista, alcançada em março deste ano.

“Essa habilitação da China coloca o Frigorífico de Aves em um outro patamar de competitividade e excelência na qualidade dos seus produtos. Além da exportação de carne de frango da própria Cooperativa, as futuras parcerias também terão o benefício de poder exportar para a China. Isso é um diferencial da planta do tamanho da Cooperativa, de poder usar o máximo da capacidade da sua estrutura para abates diários e assim tornar o frigorífico viável” – destaca Paulo Roberto Birck, presidente liquidante da Cooperativa Languiru.

No dia 23 de maio, a Cooperativa também fez a sua primeira exportação para o Chile, habilitada para exportar desde o início do ano, em janeiro. Com 49.660kg de pés de frango, duas carretas saíram carregadas para seguir um percurso terrestre de aproximadamente 10 dias.