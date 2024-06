Agricultura cria programa para reconstrução do agro do Rio Grande do Sul

O Ministério da Agricultura instituiu nesta quarta-feira (29) o Programa Emergencial de Reconstrução do Agronegócio do Rio Grande do Sul (PerSul), conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). O programa, que tem o objetivo de auxiliar no restabelecimento das atividades agropecuárias, entrou em vigor hoje e terá validade até 31 de dezembro deste ano.

As ações do PerSul serão lideradas pelo gabinete itinerante do Ministério da Agricultura no Estado e vai transitar entre os municípios afetados pelas fortes enchentes que atingiram o Estado. O programa terá dez eixos de atuação: estradas vicinais, defesa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, insumos agropecuários, financiamento ao setor agropecuário, seguro rural, monitoramento e comercialização de safra, reparação de instalações físicas do Ministério da Agricultura, estratégia de comunicação e integração institucional, e transparência e controle social. Além das secretarias da pasta, a Embrapa também estará envolvida na coordenação do PerSul.



As secretarias do Ministério apresentarão o cronograma das atividades a serem desenvolvidas em cada eixo, seus objetivos e análise de custos. O gabinete itinerante, coordenado pelo secretário executivo do Ministério, deverá apresentar o relatório do PerSul ao Ministério 45 dias depois da sua atuação.