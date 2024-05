Abimaq alerta sobre cuidados especiais para manejo de grãos em silos inundados pela enchente no Rio Grande do Sul

No sentido de evitar danos maiores, uma vez que a recente enchente que assolou o Rio Grande do Sul impactou diversos silos e estruturas de armazenagem, exigindo cuidados especiais para o manejo seguro dos grãos armazenados que ainda estejam secos e em boas condições sanitárias, a Comissão Técnica da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos para Armazenagem de Grãos (CSEAG) da Abimaq, elaborou um passo a passo, destacando a importância de seguir rigorosamente os seguintes cuidados ao lidar com grãos armazenados em silos inundados: Risco de Colapso - A inundação pode causar expansão dos grãos, aumentando a pressão interna e levando ao colapso estrutural do silo. É crucial isolar a área para evitar acidentes. Avaliação Estrutural - Antes de qualquer intervenção, um profissional qualificado deve avaliar a estrutura. Se houver sinais de ruptura, mantenha a área isolada até que seja determinada uma forma segura de descarregar o silo. Descarga do Silo - Somente após avaliação e liberação do profissional, os silos podem ser descarregados de cima para baixo, utilizando equipamentos adequados. Abrir chapas laterais não é recomendado. Gases Asfixiantes - A decomposição dos grãos devido à umidade pode gerar gases nocivos à saúde. Não entre em ambientes como silos sem um detector de gases apropriado. Incêndio e Explosões - Os gases gerados são inflamáveis, e os grãos e poeira podem causar incêndios. Evite trabalhos a quente sem equipamentos apropriados. Aproveitamento dos Grãos - Apenas os grãos secos e sem agentes patogênicos devem ser aproveitados. Grãos encharcados devem ser descartados.Autocombustão - O excesso de umidade pode causar superaquecimento e autocombustão dos grãos. Realize avaliações estruturais e descargas orientadas para evitar esse problema.