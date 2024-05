Martelo Solidário arrecada R$ 1,24 milhão para o RS

Em um evento que reuniu gente do campo e da cidade, o leilão Martelo Solidário mostrou na segunda-feira (13) a força da união em prol do Rio Grande do Sul. O remate, conduzido por nomes de peso do martelo brasileiro, arrecadou R$ 1,24 milhão com a venda de um mix de itens que incluiu desde obras de arte até camisetas esportivas e itens curiosos como a boina do Big Brother Matteus Amaral e o capacete do piloto Ayrton Senna. O lote mais valorizado do leilão foi o quadro idealizado pelo diretor do Programa Cavalos, Jonio Salles, e pintado pelo artista plástico argentino José Acuña, que traz a imagem do cavalo Caramelo. O animal ficou marcado como símbolo da persistência e bravura do povo gaúcho ao ficar três dias sobre o telhado de uma casa em Canoas (RS) para escapar das águas da enchente. A obra de arte foi arrematada por R$ 130 mil por Adulce Zaffari.Entre os lotes disputados também se destacaram as pranchas de astros do surf, grupo que teve papel essencial nos resgates às vítimas. A prancha do campeão mundial Gabriel Medina saiu por R$ 36.5000,00. Os recursos arrecadados serão revertidos integralmente para as vítimas sem desconto de comissão.O Martelo Solidário é uma promoção do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler) com apoio de criatórios, comunicadores e amigos. “Foi espetacular. Além de excelentes vendas, tivemos uma demonstração de solidariedade e empatia. O agronegócio arrecadou os itens e também veio às compras no Martelo Solidário, o que mostra a força desse setor que está ao lado do povo gaúcho”, disse o presidente do Sindiler, Fábio Crespo. O leiloeiro conduziu o remate ao lado dos colegas Marcelo Silva, Décio Lemos, Gonçalo Silva, Arthur Freitas, Rodrigo Bauer e Emerson Hoisler diretamente da bancada dos estúdios da Lumiere, em Porto Alegre (RS). O evento contou com o engajamento dos leiloeiros Anderson Silveira, Neto Albuquerque, Joca Martins e Nando Farinha.Durante o leilão, também foi lançada campanha para venda de camisetas com a pintura do cavalo Caramelo com a frase “A solidariedade é doce como Caramelo”. As peças são produzidas pela Reserva, uma das maiores empresas nesse segmento no país, e custam R$ 99,00. Mais de 200 unidades foram vendidas apenas durante o remate, que teve transmissão pelo Programa Cavalos e Lance Rural. A venda das camisetas segue em parceria com o Instituto Sou de Fazer por meio do link https://reserva.ink/soudefazer.