Temporada de Outono adia leilões e abre rodada de eventos beneficentes

A Temporada de Outono de 2024 teve uma reviravolta na última semana em decorrência da calamidade climática no Rio Grande do Sul. A maior parte dos leilões de gado marcados para maio foi adiada, abrindo espaço para uma agenda solidária da pecuária. Associações de raça, cabanhas e empresas do agro de diversas regiões do Brasil estão mobilizadas para a arrecadação de fundos e donativos para as vítimas.Na Parceria Leilões, de Porto Alegre (RS), seis pregões foram adiados. A agenda, conta o leiloeiro e presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler), Fábio Crespo, foi preenchida. Na próxima semana, ele comandará vários eventos do gênero. Nesta segunda-feira (13) às 19h, o evento Martelo Solidário – edição #levantaRioGrande, com transmissão do Lance Rural e Programa Cavalos RS, ofertará itens como quadros, adegas e facas, além da boina azul do Matteus, vice-campeão da edição de 2024 do reality show Big Brother Brasil. Na quarta-feira (15) é a vez do Agro Solidário às 20h. Com transmissão feita pelo Canal Rural, o pregão ofertará aspirações e prenhezes da raça Nelore. A Parceria Leilões também integrará o Leilão SOS Rio Grande Brangus, realizado pela Associação Brasileira de Brangus e o pelo Núcleo Brangus Sul no dia 23 de maio. A oferta terá embriões e doses de sêmen da raça.A Associação Brasileira de Angus já articula arrecadações para promover sua oferta solidária, assim como a Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB). “A pecuária brasileira está unida para reconstruir o nosso Estado. E isso não é um trabalho que faremos só agora. O Rio Grande precisará de nós por vários meses e estamos preparando fundos para dar o suporte que nosso Estado precisará para reconstrução. Com a união de todos, vamos fazer a diferença na vida de diversas pessoas”, afirmou o leiloeiro que já realizou três leilões para arrecadação de donativos. Um deles foi o leilão O Recomeço, realizado em benefício do Centro de Treinamento Fernando Andrighetti, de Caxias do Sul (RS).Segundo Crespo, nos últimos dias, recebeu contato de criatórios e entidades de todo o Brasil interessados em fazer doações e eventos em prol das vítimas. “O agronegócio quer ajudar. São criatórios de ovinos, bovinos leiteiros, empresas. Estamos vendo uma onda solidária se formando que ecoará por muito tempo com certeza”, disse confiante. Ao lado de sua equipe na Parceria Leilões, Crespo passou a semana distribuindo milhares de litros de água na Região da Grande Porto Alegre. O time da Parceria também produziu alimentos para os desabrigados.