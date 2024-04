Agronegócio gaúcho faturou 20,1% menos com exportações no 1º trimestre

O faturamento do agronegócio gaúcho com exportações caiu 20,1% nos primeiros três meses de 2024. Foram US$ 2,86 bilhões, ante US$ 3,59 bilhões arrecadados no mesmo período do ano passado, aponta levantamento feito pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) a pedido do Jornal do Comércio.

O saldo da balança comercial, entretanto, foi de US$ 2,5 bilhões, uma vez que o Rio Grande do Sul importou US$ 363 milhões em produtos desse segmento da economia. De acordo com a entidade, esse montante equivale a uma alta de 45% sobre igual período do ano passado.

Em volume, o Estado embarcou para outros países 4,69 milhões de toneladas, correspondendo a uma queda de 10% na comparação com o período de janeiro a março de 2023. E importou 728,6 mil toneladas, ou 162% a mais.

Nas exportações, os destaques do Estado são para o fumo e seus produtos, que venderam 100 mil toneladas por US$ 612,2 milhões (saldo de US$ 601 milhões), e as carnes, cujo faturamento foi de US$ 520,2 milhões no trimestre (US$ 511,3 de saldo), para um embarque de 265,7 mil toneladas.

Nesse segmento, porém, a performance foi negativamente representativa, com queda de 20,5% em relação ao trimestre que abriu 2023. A carne bovina foi a que sofreu menor tombo, com 5,6% no faturamento, enquanto cortes de frango e suínos tiveram queda de 21% e 23%, respectivamente, analisou o assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Hein dos Santos.

O complexo soja vem a seguir, com 982,1 mil toneladas exportadas e US$ 471 milhões em receita. No primeiro trimestre de 2023, entretanto, o Estado embarcou 1,2 milhão de toneladas, arrecadando US$ 805,6 milhões.

"O Rio Grande do Sul, neste início de ano, ficou muito atrasado em relação a outros Estados brasileiros, que negociaram antecipadamente a oleaginosa. São as múltiplas estiagens que tivemos nos últimos anos apresentando a fatura e deixando nossos estoques muito baixos. Mas a tendência é melhorar ao longo deste ano, já que teremos uma safra muito boa e os preços dessa commodity vêm apresentando recuperação. Quem puder segurar pode fazer vendas interessantes no segundo semestre".

O assessor da Farsul também destacou a queda de 28,9% nas receitas com a venda externa de trigo, de US$ 512,3 milhões nos três primeiros meses do ano passado para US$ 366,5 milhões em 2024, para um volume praticamente idêntico do cereal, na casa das 1,7 milhão de toneladas. O excesso de chuva durante o cultivo da última safra prejudicou a qualidade do cereal e derrubou preços, disse Santos.

A incógnita para os próximos meses é o mercado de proteína animal. Segundo o especialista, as vendas desses produtos, especialmente de frango, podem ser bastante impactadas se o conflito de Israel com o Hammas, na Faixa de Gaza, e, mais recentemente, com o Irã sofrer uma escalada na região. Ele lembrou que as rotas de navegação já vêm sendo comprometidas pelos ataques dos houthis, do Iêmen, mesmo sem relação com as disputas, e acabarem sendo bloqueadas.