Colheita do arroz no RS está em 67%

O novo levantamento do Instituto Riograndense do Arroz (Irga) indica que 603.136 hectares de arroz foram colhidos no Rio Grande do Sul. Isso representa 66,99% dos 900.203 ha semeados nesta safra 2023/2024 em todo o Estado. O avanço foi pequeno (cerca de nove pontos percentuais) em função das chuvas registradas na última semana e que provocaram enchentes em algumas regiões produtoras de arroz.



Até o momento, a média de produtividade está em 8.674 quilos por hectare. “Quando se analisa o comportamento da média, observa-se que está em tendência de baixa nas últimas semanas, sendo que o ponto de média mais alta ocorreu no levantamento do dia 20 de março, quando atingiu 8.817 kgha. Ou seja, até o levantamento do dia 17 de abril já foi registrada uma redução na média de 143 kg/ha. A previsão é que essa tendência de baixa na média irá se intensificar nas próximas semanas em função das enchentes e de acamamentos provocados pelos últimos eventos de chuva”, informa a área técnica do Irga.



Das seis regionais, as mais adiantadas são as Planícies Costeira Interna e Externa, cada uma com 73% das áreas colhidas. A mais atrasada é a Central, com 50%. Encontram-se em estádio reprodutivo 3,1%, enquanto 28,3% estão em fase de maturação.



As informações do levantamento foram coletadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do instituto junto aos produtores gaúchos.