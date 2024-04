No lançamento da Expoleite, produtores reclamam por apoio ao setor

Teve brinde com leite e sorrisos no encerramento do evento de lançamento da Fenasul Expoleite 2024, nesta quinta-feira (4), no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Porto Alegre. Mas antes, porém, o ambiente foi de forte cobrança pela adoção de medidas de apoio aos produtores por parte dos governos estadual e federal. A mostra ocorre de 15 a 19 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada franca.

Presidente da Gadolando, da Febrac e coordenador da Comissão de Leite e Derivados da Farsul, Marcos Tang trouxe ao evento ações adotadas por governos de outros estados para pedir a mobilização do Piratini para desestimular as importações. Ele reclamou duramente do não comparecimento do governador Eduardo Leite ao evento. Quem participou foi o vice, Gabriel Souza. De acordo com a agenda oficial, Leite participaria de uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Palácio Piratini, e do Seminário Estratégia de Governo Digital e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação).

“Sinto muito a ausência do governador. Mas, para não derramar lágrimas, vamos homenagear quem está aqui”, disse o dirigente, em referência a Gabriel. Na sequência, emendou um esboço do cenário de dificuldades enfrentado pelos produtores de leite do Estado e do País. E pediu ao setor.

“A importação desenfreada (de leite em pó da Argentina) foi uma gota em um balde já cheio de problemas. Tivemos estiagens e enchente. Paradoxalmente, no ano de enchente tivemos lugares com seca. Silagem ruim, custo de produção alto, importação. E ouvimos que não dá pra fazer nada, porque é (atribuição da) esfera federal. Mas devo dizer que alguns governos estaduais tiraram muitas autoridades da zona de conforto, porque estão tomando medidas locais. E temos de fazer algo”.

Tang se referia a medidas adotadas pelo governo de Minas Gerais, que condicionou a manutenção de incentivos fiscais a empresas que utilizarem leite nacional em suas produções e desestimulando as importações. Enquanto espera alguma ação efetiva do governo federal para conter a entrada do produto argentino, subsidiado na origem, por conta dos termos do acordo de livre comércio do Mercosul, o produtor gaúcho pede que o Piratini adote iniciativas similares às implantadas na terra do pão de queijo.

“O Rio Grande do Sul sempre foi vanguarda. Seremos, agora, os últimos”, lamentou o dirigente, avaliando que a faixa de protesto estendida em agosto passado, na Expointer, surtiu mais efeito fora do que dentro do Rio Grande do Sul.

Ele também cobrou das indústrias gaúchas o cumprimento do "tema de casa", ao lembrar que o Estado consome apenas 40% do leite produzido, mas não exporta, porque as empresas não teriam se habilitado. "Por isso, não temos onde colocar a produção. Sem esquecer que o produtor de leite não vende, mas entrega seu produto, uma vez que só saberá quanto irá receber pelo litro cerca de 40 dias depois. E nosso custo médio de produção está acima dos valores que estamos recebendo".

O apelo de Tang teve eco na fala do presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, que destacou a diminuição do número de produtores nos últimos anos, de 80 mil para pouco mais de 30 mil no Rio Grande do Sul. "Desses 30 e poucos mil que resistem, 80% são pequenos agricultores. E, ao contrário de quem defende que a atividade avançou para um patamar de poucos grandes produtores, entendemos que tem de haver espaço e condições para todos".

O presidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira, que abriu sua fala fazendo um carinho ao vice-governador, a quem agradeceu pela presença, reafirmou a preocupação com o setor leiteiro. E apontou a necessidade de cumprir contratos do Mercosul, que chamou de “Mercovem” em relação aos produtos do agronegócio. Gedeão lembrou que outros segmentos da agropecuária, como o arrozeiro, por exemplo, após período de grande dificuldade, encontraram o caminho das exportações para recompor as contas. E que esse caminho deverá, no futuro, ser percorrido também pelo leite.

“Mas, enquanto isso não acontece, e já que o Governo Central não está tomando nenhuma medida contra importações subsidiadas, especialmente da Argentina – a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) contratou uma auditoria para apurar o montante aportado ao setor leiteiro naquele país para apresentar números ao governo brasileiro e cobrar medidas restritivas – (...), temos que criar alguma coisa, a exemplo de Minas Gerais e outros estados, para proteger nossa produção contra a concorrência desleal”, pediu.