AGCO para parte da operação na fábrica de colheitadeiras em Santa Rosa

A AGCO deu início nesta segunda-feira (25) a um período de suspensão temporária de parte das operações na unidade de Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grade do Sul, responsável pela produção de colheitadeiras. A medida, conforme nota divulgada pela empresa, foi ajustada em acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa no dia 11 de março e pode durar até três meses.



De acordo com a empresa, a decisão foi tomada após “criteriosa análise dos cenários de mercado”. A interrupção das atividades atinge 350 colaboradores e visa “readequar a produção à demanda atual de mercado, mantendo o nível de emprego”, diz nota enviada ao Jornal do Comércio pela assessoria da multinacional americana.

A empresa argumenta que o movimento é necessário frente aos “desafios enfrentados” para que a AGCO siga atuando de maneira sólida, cumprindo os compromissos de “levar aos seus clientes as mais modernas soluções agrícolas”. A nota assegura que todos os esforços e atuação estão de acordo com as melhores práticas de gestão e reconhece a importância dos colaboradores para a empresa e o desenvolvimento agrícola e econômico do País.

lay-off na AGCO repete movimento feito pela Horizontina também se iniciou nesta segunda-feira, mas em caráter total. Na John Deere, conforme adiantou o JC, a suspensão das atividades será de 60 dias, mas pode se estender por até cinco meses, conforme acordo com os trabalhadores. narepete movimento feito pela John Deere, cuja paralisação na unidade da vizinhatambém se iniciou nesta segunda-feira, mas em. Na John Deere, conforme adiantou o JC, a suspensão das atividades será de, mas pode se estender por, conforme acordo com os trabalhadores.

A situação retrata o cenário de mercado travado no setor, com queda nas vendas e estoques nas concessionárias gaúchas. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq) vem verificando, desde o ano passado, retração nas vendas que ronda a casa dos 13%. Nesta quarta-feira, a entidade divulga nova análise e projeção para o segmento.