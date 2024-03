Frigoríficos gaúchos ganham autorização para exportar carne à China

Três frigoríficos gaúchos foram habilitados nesta semana a exportar carne para a China. O anúncio, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), contempla outras 35 unidades pelo País e provocou entusiasmo, por conta da abertura de um mercado gigantesco e com importante relação comercial com o Brasil.

No Rio Grande do Sul, estão na lista o Frigorífico Pampeano, do grupo Marfrig, em Hulha Negra, e o entreposto comercial da Martini Meat, pertencente à Emergent Cold LatAm, em Rio Grande, e o Frigorífico de Aves da Cooperativa Languiru, em Westfália.

No Vale do Taquari, a habilitação do Frigorífico de Aves da Languiru é considerada fundamental para os movimentos que buscam a recuperação da empresa, em grave crise financeira e em processo de liquidação judicial. A autorização é estratégica para a cooperativa, que já tem, inclusive, negociações em andamento com clientes daquele país.

Tanto que a obtenção dessa habilitação era uma das metas da atual administração da Languiru, que fez diversos movimentos direcionados para esse momento, diz o presidente-liquidante, Paulo Birck.

A planta de Westfália tem condições para abater 150 mil aves por dia, em dois turnos. Atualmente, unidade tem um contrato de abate na prestação de serviço com a JBS.

A avicultura sempre foi uma das principais apostas da Languiru e considerada pilar para que superar dificuldades econômicas. “Essa habilitação da China coloca o Frigorifico de Aves em outro patamar de competitividade e excelência na qualidade dos seus produtos. Muitos foram os esforços para que pudéssemos ter êxito nas auditorias virtuais que ocorreram nos dias 17 de janeiro e 28 de fevereiro de 2024, culminando nesta aguardada habilitação. Além da exportação de carne de frango da própria Cooperativa, as futuras parcerias também terão o benefício de poder exportar para a China. Isso é um diferencial da planta do tamanho da cooperativa, de poder usar o máximo da capacidade da sua estrutura para abates diários e assim tornar o frigorifico viável”, acrescenta Birck.

votação, na Assembleia Legislativa, dotexto deve ser analisado em plenário no dia 19 de março. E, a partir da aprovação, a cooperativa poderá dar andamento à efetivação do negócio com a JBS. A empresa, com sede em Teutônia, também aguarda a, na Assembleia Legislativa, do projeto de lei que autorizará o governo do Estado a conceder créditos tributários à Seara , subsidiária da JBS, para a aquisição e investimentos no Frigorífico de Suínos, em Poço das Antas. Odeve serem plenário no dia. E, a partir da aprovação, a cooperativa poderá dar andamento à efetivação do negócio com a JBS.

Quem também comemorou foi a multinacional controladora da Martini Meat. A empresa é a única de logística terceirizada do Brasil autorizada a exportar carnes para a China. A partir de agora, a unidade localizada no Sul do Estado, pode armazenar e enviar carnes congeladas para atender à crescente demanda por proteínas animais de origem brasileira destinadas àquele mercado. A expectativa é dobrar o volume de cargas armazenadas e movimentadas na unidade.

Para o diretor geral da Emergent Cold LatAm no Cone Sul, Evandro Calanca, a conquista reforça a excelência operacional da empresa e coloca o Brasil em posição privilegiada, visto a alta demanda da China por alimentos, especialmente proteínas animais.