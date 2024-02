John Deere suspende produção de máquinas agrícolas em Horizontina

A norte-americana John Deere decidiu suspender por 60 dias a produção de máquinas agrícolas na fábrica de Horizontina, no Noroeste do Estado. Com as revendas abarrotadas de produtos e os negócios estagnados, a empresa optou por paralisar as atividades até a retomada das encomendas.

Paralelamente, uma negociação para implantar um lay off, visando a suspensão também dos contratos de trabalho nesse período está em andamento junto Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região (Stimmmeh). Seria uma forma de reduzir despesas sem precisar demitir.

Leia mais: John Deere demite 297 empregados na planta de Horizontina

A medida é avaliada como “mais inteligente do que o desligamento” por parte de uma fonte que atua junto ao segmento. “Uma demissão não é onerosa apenas no momento do encerramento do contrato. Ela é cara também por conta dos investimentos feitos em treinamento, que precisarão ser repetidos para novos colaboradores. A situação é temporária, e, por isso, não deve preocupar”.

A unidade de Horizontina conta com 1,7 mil funcionários. E um eventual acordo evitaria a demissão de centenas deles. Embora as tratativas sigam em andamento, ainda não houve análise do assunto em assembléia de trabalhadores.

Em nota com menos de quatro linhas enviada ao Jornal do Comércio, a John Deere diz somente que está em negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região, “em busca da solução mais adequada para ajustar a taxa diária de produção em sua fábrica. A empresa reitera o respeito e a transparência com todos os profissionais envolvidos nessa operação”.

A situação foi gerada a partir da redução drástica nas encomendas de máquinas, deixando os estoques das revendas abarrotados. “A situação é semelhante em outras empresas, com estoques parados. Até algum tempo atrás, não existia produto pronto à venda no mercado. O cliente precisava esperar um ano entre a encomenda e o recebimento. Percebendo esse movimento de alta, as indústrias intensificaram suas linhas de produção. Mas o mercado parou. E é preciso interromper a produção, circunstancialmente. Dentro de alguns meses, as coisas deverão voltar ao ritmo normal”, projeta uma fonte consultada pelo JC.

A John Deere tem em andamento um projeto de expansão da unidade de Horizontina, e espera receber R$ 145 milhões em incentivos de ICMS por meio do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS). A capacidade de produção, com a ampliação, seria de 500 colheitadeiras e 950 plataformas de corte a cada ano. Segundo o diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do Governo do estado, Gustavo Rech, o projeto atualmente esta está na fase de comprovação dos investimentos previstos.