Fetag-RS empossa nova diretoria

A cerimônia de recondução de Carlos Joel da Silva para mais um mandato à frente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) contou com a presença de autoridades nacionais e estaduais. O evento ocorreu na sede da entidade, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (23).

Ao oficializar a posse de Silva, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Aristides Veras dos Santos, ressaltou a importância de um alinhamento entre os representantes estaduais com o governo federal.

"Neste momento, esta nova diretoria assume compromissos não só so com a agricultura familiar e com o Estatuto que rege a organização, mas com todos os princípios do movimento sindical. Além dos princípios importantes estratégicos para a sociedade: democracia, soberania, inclusão social, combate à fome e a miséria e muitas outras questões nacionais", destacou.

Na oportunidade, o vice-governador do RS, Gabriel Souza, lembrou as ações do Estado em prol dos ruralistas nos últimos anos. "Nós investimos R$ 275 milhões no apoio a esse produtor que passa por uma série de desafios durante seu perecurso, para que possa produzir alimentos de boa qualidade, gerar renda e manter as pessoas que desejam ficar no campo. Este fomento é extremamemte importante para gerar cada vez mais renda nas propriedades, agregando valor ao produto primário de alta qualidade produzido aqui", pontuou Souza.

A diretoria empossada para o quadriênio 2024-2028 é composta por 26 membros, sendo diretoria efetiva, conselho fiscal e suplentes, que representam as 23 regionais sindicais.

O processo eleitoral foi realizado ao longo de 2023 e culminou na eleição realizada em janeiro último. Mais uma vez, houve chapa única formada a partir da indicação de nomes das Regionais Sindicais.



Participação do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar



Em visita à capital gaúcha para divulgar o programa Mais Alimentos - que busca alavancar a produção nacional de maquinário específico para agricultura familiar a partir da ampliação do acesso a máquinas e implementos agrícolas menores com crédito subsidiado -, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ressaltou durante o evento na Fetag-RS que o Governo Federal é tornar o trabalho no campo menos penoso, proporcionando mais qualidade de vida para os trabalhadores rurais, especialmente mulheres e jovens, e contribuir com a produção de mais alimentos para as famílias brasileiras.